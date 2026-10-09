В Крыму мощи святителя Луки перенесли в Александро-Невский собор
09.10.2026, 16:35
В Симферополе перенесли мощи святителя Луки Крымского из Свято-Троицкого монастыря в кафедральный собор святого благоверного князя Александра Невского на время реконструкции монастыря. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Это важная часть мероприятий по подготовке к празднованию в 2027 году 150-летия со дня рождения святителя. Напомню, что в крымской столице по благословению святейшего патриарха Кирилла и по инициативе владыки Тихона планируется реализация масштабного проекта по созданию духовно-культурного центра имени святителя Луки Крымского»,— написал господин Аксенов в своих соцсетях. Кроме реконструкции территории монастыря, уточнил он, проект предусматривает расширение музея святителя и создание полноценной инфраструктуры для паломников.
Святитель Лука Крымский работал врачом-хирургом, был доктором медицинских наук и богословия, лауреатом Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 год служил архиепископом Симферопольским и Крымским. Был причислен РПЦ к лику святых.