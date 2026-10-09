В Крыму мощи святителя Луки перенесли в Александро-Невский собор

Святитель Лука Крымский работал врачом-хирургом, был доктором медицинских наук и богословия, лауреатом Сталинской премии первой степени. С 1946 по 1961 год служил архиепископом Симферопольским и Крымским. Был причислен РПЦ к лику святых.