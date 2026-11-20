Путин удостоил патриарха Кирилла премии в день рождения
Президент России Владимир Путин присудил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу Государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности. Указ опубликован на сайте Кремля.
Сегодня патриарх Кирилл празднует 80-летие. Владимир Путин находится с рабочим визитом в Душанбе и поэтому поздравил патриарха по телефону, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сегодня президент вернется в Москву и проведет личную встречу со священнослужителем.
Патриарх Кирилл (в миру Владимир Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде. Он возглавляет Русскую православную церковь с 2009 года.