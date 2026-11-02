Госдуму призвали мыслить по-семейному
В РПЦ предлагают предварительно изучать влияние принимаемых законов на семью
Проекты федеральных законов и локальных нормативно-правовых актов должны проходить обязательную экспертизу на предмет воздействия на демографию. С такой инициативой на международной неделе «Народы России», организованной «Росконгрессом» и Советом безопасности РФ, выступил 2 ноября председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Федор Лукьянов. По его задумке, оценивать демографические риски может и должна Российская академия наук. Ранее с похожей идеей выступали в комитете Госдумы по защите семьи.
Панель, на которой прозвучала инициатива, была посвящена «основам стабильности в многополярном мире». В их число организаторы включили единый народ, единую страну и единый закон. В результате формируется правовое пространство, которое гарантирует гражданам равные права и обязанности, защищает от дискриминации и обеспечивает одинаковое применение норм, следовало из анонса мероприятия.
Однако желаемая идиллия подвергается атакам извне, напомнили участники дискуссии.
Федор Лукьянов подчеркнул, что государству следует обратить внимание на «взаимосвязанные виды национальной безопасности»: демографическую, когнитивную и духовно-нравственную. По его словам, разрушение ценностных ориентиров отражается на семье, а демографические угрозы ослабляют основы всей государственной политики в целом.
Между механизмами правоприменения, правотворчеством и стратегическими приоритетами следует выстроить «последовательную связь», предложил иерей, ключевым инструментом которой должна стать экспертиза проектов правовых актов. В рамках этой работы следует предварительно выявлять «социально значимые демографические риски», которые несут собой разрабатываемые новеллы.
По мнению священнослужителя, экспертизу может выполнять Российская академия наук (РАН). Соответствующая функция академии уже предусмотрена, добавил он, однако предстоит обеспечить «регулярное поступление материалов» непосредственно на экспертизу. Возможно — в обязательном порядке, как это уже делается с юридическим и финансово-экономическим обоснованиями, допустил господин Лукьянов.
Кроме того, следует провести «аудит критериев», применяемых при разработке нормативно-правовых актов, продолжил протоиерей.
В частности, исключить подходы, которые сводят эффективность норм к финансовым показателям, не позволяя учитывать последствия для семьи и воспроизводства населения. Критерием эффективности должно стать не количество освоенных средств, а показатель рождаемости в конкретном регионе, привел пример священнослужитель.
Участники мероприятия инициативу поддержали. По оценке главного научного сотрудника сектора конституционного права и конституционной юстиции Института государства и права РАН Елены Виноградовой, без подобной социогуманитарной экспертизы «мы никуда не двинемся»: «Можно сколько угодно говорить о том, что все принимаемые законопроекты — это хорошо, но надо смотреть, как они реализуются в реальной жизни».
Ранее с идеей схожей экспертизы выступила глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ). По ее задумке, заключения думских комитетов обязательно должны содержать в себе оценку воздействия принимаемых новелл на семьи с детьми. А экс-депутат Госдумы Дмитрий Гусев («Справедливая Россия») предположил, что «оценку демографического воздействия» можно проводить на уровне не только нижней палаты, но и правительства: «Как Минэк рассматривает оценку регулирующего воздействия, так, возможно, и здесь должен появиться какой-то орган».
О первостепенной значимости «демографической задачи» в законотворчестве ранее высказывался и президент Владимир Путин. На встрече с лидерами думских фракций в сентябре 2025 года глава государства призвал депутатов обязательно учитывать воздействие разрабатываемых новелл на детей и их родителей.