Госдуму призвали мыслить по-семейному

Участники мероприятия инициативу поддержали. По оценке главного научного сотрудника сектора конституционного права и конституционной юстиции Института государства и права РАН Елены Виноградовой, без подобной социогуманитарной экспертизы «мы никуда не двинемся»: «Можно сколько угодно говорить о том, что все принимаемые законопроекты — это хорошо, но надо смотреть, как они реализуются в реальной жизни».