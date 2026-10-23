Мирожский собор XII века из списка ЮНЕСКО перейдет в управление РПЦ

Псковский музей-заповедник больше не управляет Спасо-Преображенским собором XII века Мирожского монастыря. Собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Псковской и Новгородской областях уведомило музей о прекращении права оперативного управления собором и Братскими кельями XV–XIX веков. Оба здания — объекты культурного наследия федерального значения в ансамбле Спасо-Мирожского монастыря.