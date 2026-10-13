К читателям газеты «Коммерсантъ»
14.10.2026, 02:45
Покров Пресвятой Богородицы
Поздравляю сотрудников и читателей газеты «Коммерсантъ» с праздником Покрова Пресвятой Богородицы!
Событие, послужившее поводом к установлению этого полюбившегося на Руси праздника — снятие осады Константинополя после чудесного явления Богородицы, о котором свидетельствовал святой Андрей Юродивый,—доказывает превосходство духовных усилий над ожесточенным натиском противника. В момент отчаяния осажденные проявили такую силу веры и молитвы, что видимым образом обнаружилось особое заступничество Царицы Небесной.
Праздник Покрова служит подтверждением слов Спасителя: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите,— и будет вам» (Мк. 11:24). Далее Христос добавляет важное условие действенности наших обращений к Богу: «Когда стоите на молитве, прощайте, если что? имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:25–26). Столь высоким критериям Слова Божия первой из всех соответствует Пресвятая Дева, простившая весь род человеческий у Креста Господня и без тени сомнения веровавшая в Сына своего. Ее мы всегда берем в свои ходатаи пред Богом и просим научить нас молиться Ему с сердечной верой и полным доверием Его благости. Ведь не только приятные моменты, но и неприятные, и даже опасные ситуации — все допускает нам Господь ради укрепления нашей веры, ради нашего спасения. На языке богословия это называется Промыслом Божьим.
С первых веков проповедь Евангелия и победное мученичество за Христа невозможно представить без заступничества Его Пречистой Матери. В Ветхом Завете одним из Ее прообразов была Гора Божия, как сказано в псалме: «Что вы завистливо смотрите, горы высокие, на гору, на которой Бог благоволит обитать и будет Господь обитать вечно?» (Пс. 67, 17). Она та самая Гора, виденная пророком Даниилом, от Которой откололся камень. Христос и сокрушил колосс на глиняных ногах — языческую Римскую империю с ее обожествлением императоров. В наши дни этим колоссом стало отказавшееся от Христа человечество, достигшее высот в своем социальном и техническом развитии.
И сегодня действенное и явственное заступничество Пресвятой Богородицы — тот омофор, метафорически изображающий Ее всесильный Покров, распростерт над каждым членом Церкви Христовой, верным учеником и последователем Христа. Обстоятельства жизни порой могут складываться столь неблагоприятно, что избежать неминуемой беды можно только чудом. Каждый верующий хотя бы раз ощущал на себе руководящее и спасительное Попечение свыше. Когда же под угрозой оказывается жизнь и благополучие целого народа, тем более нужны несокрушимая вера и горячие молитвы. Об этом напоминает современным христианам праздник Покрова Пресвятой Богородицы.
Желаю всем провести этот праздник в духовной радости, в объединяющем молитвенном обращении к Христу и Его Пречистой Матери. Пресвятая Богородица, спаси нас!
Газета «Коммерсантъ» №190от 14.10.2026, стр. 5