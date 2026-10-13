К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Покрова служит подтверждением слов Спасителя: «Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите,— и будет вам» (Мк. 11:24). Далее Христос добавляет важное условие действенности наших обращений к Богу: «Когда стоите на молитве, прощайте, если что? имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших» (Мк. 11:25–26). Столь высоким критериям Слова Божия первой из всех соответствует Пресвятая Дева, простившая весь род человеческий у Креста Господня и без тени сомнения веровавшая в Сына своего. Ее мы всегда берем в свои ходатаи пред Богом и просим научить нас молиться Ему с сердечной верой и полным доверием Его благости. Ведь не только приятные моменты, но и неприятные, и даже опасные ситуации — все допускает нам Господь ради укрепления нашей веры, ради нашего спасения. На языке богословия это называется Промыслом Божьим.