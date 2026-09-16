В Третьяковке заявили о «корректировке» состояния климатической капсулы «Троицы»
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи (ГТГ) Ольга Галактионова рассказала, что состояние климатической капсулы иконы «Троица» Андрея Рублева потребовало «корректировки». По ее словам, сейчас икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры и находится в реставрационных мастерских.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова
Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ
Ситуацию с иконой она назвала «техническим моментом» и заявила, что контроль за состоянием «Троицы» вели непрерывно на протяжении всего периода ее нахождения в Лавре (с лета 2024 года). «Мы не можем рисковать состоянием нашей реликвии,— сказала директор ГТГ.— Никто не заинтересован в ее утрате».