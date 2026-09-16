«Никто не может рисковать состоянием нашей реликвии»

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова впервые прокомментировала для прессы положение дел с «Троицей» Андрея Рублева. Заявление было успокоительным по тону: икона изъята из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, но находится под присмотром специалистов, и это, по словам директора, «технический момент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока судьба «Троицы» решается в реставрационных мастерских, ее место в иконостасе заняла точная копия

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Пока судьба «Троицы» решается в реставрационных мастерских, ее место в иконостасе заняла точная копия

Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Троица» кисти Андрея Рублева, в 2023 году переданная Русской православной церкви из Третьяковской галереи в безвозмездное пользование, с лета 2024 года находится в Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры. Ради этого для иконы была изготовлена специальная климатическая капсула — прозрачный бокс, технологическое оснащение которого позволяет автономно и стабильно поддерживать внутри него нужные показатели температурно-влажностного режима, а также (в штатных условиях) дистанционно сообщать об этих показателях наблюдателям. Капсула была изготовлена на заказ зарубежным (немецким, насколько известно “Ъ”) производителем. Затраты — а это штучное, дорогое и сложное устройство — понесли спонсоры, привлеченные лаврой и РПЦ.

Договор о передаче и приложение к нему подразумевают, что памятник находится в «оперативном управлении» Третьяковской галереи, сотрудники музея раз в три месяца должны контролировать его состояние, а раз в год — проводить всестороннее обследование на реставрационном столе. На протяжении двух лет о результатах этих обследований не сообщалось ни в официальном, ни в неофициальном порядке.

Однако несколько дней назад в информационном пространстве стали циркулировать сведения о том, что икона в критическом состоянии, поскольку климатическая капсула вышла из строя, и поэтому, мол, «Троицу» убрали из лаврского собора.

Исчезновение рублевской иконы из иконостаса Троицкого собора действительный факт: сейчас любой желающий может увидеть справа от царских врат не рублевский подлинник, а точный список (копию) иконы, сделанный реставраторами Георгием Чириковым и Николаем Барановым в 1926 году. Именно он и пребывал на этом месте с раннесоветских времен вплоть до 2024 года, пока сам оригинал находился в Третьяковской галерее.

13 сентября 2026 года Правовое управление Московской патриархии опубликовало краткое сообщение о том, что «Троица» в самом деле перемещена из храмового пространства — но для «плановой сверки состояния сохранности», которую, в соответствии с соглашениями, проводят специалисты Третьяковской галереи.

Фотогалерея Прибытие «Троицы» Рублева в Троице-Сергиеву Лавру Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения по случаю возвращения иконы в Троицкий собор Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Архимандрит Стефан (Сергей Тараканов) рядом с иконой в специально оборудованном шатре на Красногорской площади Сергиева Посада у входа в Троице-Сергиеву лавру Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Сотни человек ожидали прибытия иконы в Троице-Сергиевой лавре Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Решение о возвращении святыни из Третьяковской галереи на ее историческое место было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года. 4 июня того же года икону перевезли в Храм Христа Спасителя, где она пробыла больше года Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Искусствоведы и реставраторы не раз предупреждали, что нарушение температурного режима и переезды могут серьезно навредить древней реликвии, вплоть до ее разрушения Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ / купить фото Следующая фотография 1 / 5 Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл во время богослужения по случаю возвращения иконы в Троицкий собор Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Архимандрит Стефан (Сергей Тараканов) рядом с иконой в специально оборудованном шатре на Красногорской площади Сергиева Посада у входа в Троице-Сергиеву лавру Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Сотни человек ожидали прибытия иконы в Троице-Сергиевой лавре Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Решение о возвращении святыни из Третьяковской галереи на ее историческое место было принято президентом России Владимиром Путиным в мае 2023 года. 4 июня того же года икону перевезли в Храм Христа Спасителя, где она пробыла больше года Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Искусствоведы и реставраторы не раз предупреждали, что нарушение температурного режима и переезды могут серьезно навредить древней реликвии, вплоть до ее разрушения Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото Смотреть

16 сентября Ольга Галактионова разъяснила, что икона действительно находится вне храма, в реставрационных мастерских Троице-Сергиевой лавры (на территории лавры находится в том числе государственный художественный музей, так что специально оборудованные помещения там должны быть). Но изъята она для «корректировки работы» климатической капсулы.

Если «корректировка работы» понадобилась, то капсула, получается, действительно не функционировала должным образом. Почему это нарушение работы произошло, как это произошло, когда произошло — официально не сообщается. Информированные источники утверждают, что капсула не работала (или работала «некорректно») несколько недель.

Это означает, что сама икона, привыкшая за десятилетия к стабильным музейным условиям, могла на протяжении неопределенного времени сталкиваться с перепадами температуры в маленьком действующем храме.

И с ненормальными для хрупкого объекта показателями влажности, что тем более может вызвать непоправимые последствия.

Основа «Троицы» — три соединенные липовые доски. Дерево гигроскопично, оно легко впитывает влагу, древесные волокна набухают и деформируют доску. К доскам приклеена паволока, на ней лежит слой левкаса (грунта), а на нем — собственно красочный слой. Если из-за разбухания досок основа приходит в движение, левкас может отслаиваться, а живописный слой — травмироваться и отшелушиваться.

Стоит напомнить, что еще после краткого «вояжа» в лавру летом 2022 года реставраторы насчитали 61 «существенное изменение» красочного слоя, включая несколько аварийных. Документально известно, что за последние три года реставраторам (сначала в Третьяковской галерее, затем в Центре им. И. Э. Грабаря) как минимум дважды пришлось экстренно укреплять фрагменты красочного слоя после очередных перемещений иконы — и это еще до нынешних событий.

В 2009 году икона Богоматери Боголюбской, переданная церкви из Владимиро-Суздальского музея-заповедника, оказалась в схожей ситуации по той же причине: неработающая по недосмотру климатическая витрина. В результате из-за повышенной влажности икона буквально заплесневела, и на ее спасение реставраторам понадобилось шесть лет.

Ольга Галактионова не подтвердила факт возможных повреждений «Троицы», заверив: «Никто не может и не будет рисковать состоянием нашей реликвии». И добавила, что «никто не заинтересован в утрате» рублевской иконы. По ее словам, памятник изъят из лаврского собора под контролем специалистов ГТГ и других профильных учреждений.

Но даже если исключить катастрофические сценарии, после встряски из-за «некорректных» климатических условий 600-летнему памятнику требуются как минимум многие месяцы консервации в щадящих условиях под наблюдением реставраторов — здесь единогласны все специалисты в области реставрации старинной темперной живописи, опрошенные “Ъ”.

Ксения Воротынцева, Сергей Ходнев