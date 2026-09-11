Трезвость — путь к полноте жизни
Протоиерей Михаил Потокин о том, как алкоголь лишает нас настоящей радости
День трезвости установлен в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Это событие описано в Евангелии. Иудейский царь Ирод, пообещав на пиру исполнить любое желание девицы, отдает ей на блюде голову пророка Иоанна Предтечи.
Протоиерей Михаил Потокин, председатель Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ
Сегодня в Церкви строгий пост. Именно в этот день в России больше 100 лет назад впервые был установлен День трезвости. Русская Православная Церковь возродила традицию. К инициативе присоединились Минздрав и региональные власти.
Само понятие трезвости сопряжено не только с отказом от алкоголя. Трезвость в Церкви понимается как здравомыслие. Нетрезвый рассудок — это рассудок человека безумного, который не отличает правду от лжи, правильное решение — от неправильного. Такое помрачение, затемнение ума, которое фактически лишает человека способности здраво рассуждать, мы и называем пьянством.
Также пьянство называют страстью. Оно начинает завладевать человеком помимо его воли и может полностью подчинить его личность. Страсть заставляет осуществлять те действия, которые часто бывают нам противны и о которых впоследствии мы крайне сожалеем.
Поэтому в День трезвости мы не просто призываем воздерживаться от употребления спиртного. Мы говорим о том, что подлинная радость — в другом. Она — в Боге, в человеческом общении, в творчестве и в общении с природой.
Трагедия человека, который подвержен пьянству, страстям и порокам, лежит в том, что он уже сам себе не принадлежит. Его жизнь становится очень сложной, потому что он лишает себя радости. Страсти отнимают у нас самое драгоценное — время, которое мы могли бы проводить совершенно по-другому,— в радости и общении с теми, кто нам дорог.
К сожалению, нетрезвость влияет не только на тех, кто сам оказался под ее воздействием, но и на семью, друзей, рабочие отношения и то дело, которому человек себя посвятил. Это не личное горе. Это беда, которая сказывается на многих.
Поэтому одна из забот Церкви состоит в том, чтобы люди желали и достигали трезвого образа жизни. Чтобы человек состоялся и чтобы его жизнь была полноценной, радостной и счастливой.