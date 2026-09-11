Трезвость — путь к полноте жизни

День трезвости установлен в день Усекновения главы Иоанна Предтечи. Это событие описано в Евангелии. Иудейский царь Ирод, пообещав на пиру исполнить любое желание девицы, отдает ей на блюде голову пророка Иоанна Предтечи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Михаил Потокин, председатель Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Протоиерей Михаил Потокин, председатель Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сегодня в Церкви строгий пост. Именно в этот день в России больше 100 лет назад впервые был установлен День трезвости. Русская Православная Церковь возродила традицию. К инициативе присоединились Минздрав и региональные власти.

Само понятие трезвости сопряжено не только с отказом от алкоголя. Трезвость в Церкви понимается как здравомыслие. Нетрезвый рассудок — это рассудок человека безумного, который не отличает правду от лжи, правильное решение — от неправильного. Такое помрачение, затемнение ума, которое фактически лишает человека способности здраво рассуждать, мы и называем пьянством.

Также пьянство называют страстью. Оно начинает завладевать человеком помимо его воли и может полностью подчинить его личность. Страсть заставляет осуществлять те действия, которые часто бывают нам противны и о которых впоследствии мы крайне сожалеем.

Поэтому в День трезвости мы не просто призываем воздерживаться от употребления спиртного. Мы говорим о том, что подлинная радость — в другом. Она — в Боге, в человеческом общении, в творчестве и в общении с природой.

Трагедия человека, который подвержен пьянству, страстям и порокам, лежит в том, что он уже сам себе не принадлежит. Его жизнь становится очень сложной, потому что он лишает себя радости. Страсти отнимают у нас самое драгоценное — время, которое мы могли бы проводить совершенно по-другому,— в радости и общении с теми, кто нам дорог.

К сожалению, нетрезвость влияет не только на тех, кто сам оказался под ее воздействием, но и на семью, друзей, рабочие отношения и то дело, которому человек себя посвятил. Это не личное горе. Это беда, которая сказывается на многих.

Поэтому одна из забот Церкви состоит в том, чтобы люди желали и достигали трезвого образа жизни. Чтобы человек состоялся и чтобы его жизнь была полноценной, радостной и счастливой.

Протоиерей Михаил Потокин, председатель Синодального отдела по благотворительности Русской православной церкви