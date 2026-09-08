Мощи Дмитрия Донского привезли в зону СВО

Ковчег с мощами святого князя Дмитрия Донского отправили на линию боевого соприкосновения. Об этом сообщила пресс-служба синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами (ВС) и правоохранительными органами.

В публикации отмечается, что святыня «совершает крестный ход» по боевым подразделениям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для поклонения верующих выставят частицу десницы Дмитрия Донского. «Той самой правой руки, которой он держал меч на Куликовом поле»,— отмечается в публикации.

Мощи торжественно встретили на мемориальном комплексе «Саур-Могила» в Донецкой области. Молебное пение возглавил глава Донецкой митрополии митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, уточнили в пресс-службе Минобороны России.

Сегодня мощи Дмитрия Донского привезли в главный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону из подмосковного храма вооруженных сил России. Молебен провели глава Донской митрополии Меркурий, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС митрополит Кирилл и викарий Ростовской епархии епископ Артемий.

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения гробниц начали реставрационные работы. На саркофаге Дмитрия Донского обнаружили трещины. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого. 6 сентября в Москве прошел крестный ход с мощами Дмитрия Донского. Часть мощей доставили в главный храм ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».