В Троице-Сергиевой лавре временно заменили «Троицу» на копию для проверки витрины

В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры разместили копию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева, пока специалисты проверяют состояние оригинала. Об этом рассказала РБК глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

В замене иконы на список убедился сам корреспондент РБК, это подтвердили два священнослужителя и два мирских сотрудника собора. Копия была создана реставраторами Георгием Чириковым и Николаем Барановым в 1926 году. Она с высокой степенью точности воспроизводит живопись Рублева в том виде, в каком она была раскрыта после реставраций первой четверти ХХ века. По словам одного из собеседников издания, копия находится в иконостасе с конца августа.

Искусствовед Ксения Коробейникова объясняла РБК, что список иконы поместят в климатическую витрину, где хранился подлинник, чтобы протестировать работу системы. Саму «Троицу» сейчас обследуют сотрудники Третьяковской галереи в мастерских Троице-Сергиевой лавры. Проверка началась после сообщений о том, что климатическая витрина может быть сломана и что икона была повреждена из-за перепадов температуры и влажности.

Троице-Сергиева лавра договорилась с Третьяковской галереей о передаче иконы Андрея Рублева в безвозмездное пользование в 2023 году сроком на 49 лет. «Троица» осталась в музейном фонде России, но физически была размещена в Троицком соборе лавры. Святыню поместили в специализированную киот-витрину с датчиками для контроля температурного режима и влаги, прибором для поддержания микроклимата и защитным стеклом.

Екатерина Фадеева