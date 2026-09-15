В Троице-Сергиевой лавре временно заменили «Троицу» на копию для проверки витрины
В Троицком соборе в Сергиевом Посаде временно разместили копию «Троицы»
В иконостасе Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры разместили копию иконы «Святая Троица» Андрея Рублева, пока специалисты проверяют состояние оригинала. Об этом рассказала РБК глава Правового управления Московской патриархии игуменья Ксения Чернега.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
В замене иконы на список убедился сам корреспондент РБК, это подтвердили два священнослужителя и два мирских сотрудника собора. Копия была создана реставраторами Георгием Чириковым и Николаем Барановым в 1926 году. Она с высокой степенью точности воспроизводит живопись Рублева в том виде, в каком она была раскрыта после реставраций первой четверти ХХ века. По словам одного из собеседников издания, копия находится в иконостасе с конца августа.
Искусствовед Ксения Коробейникова объясняла РБК, что список иконы поместят в климатическую витрину, где хранился подлинник, чтобы протестировать работу системы. Саму «Троицу» сейчас обследуют сотрудники Третьяковской галереи в мастерских Троице-Сергиевой лавры. Проверка началась после сообщений о том, что климатическая витрина может быть сломана и что икона была повреждена из-за перепадов температуры и влажности.
Троице-Сергиева лавра договорилась с Третьяковской галереей о передаче иконы Андрея Рублева в безвозмездное пользование в 2023 году сроком на 49 лет. «Троица» осталась в музейном фонде России, но физически была размещена в Троицком соборе лавры. Святыню поместили в специализированную киот-витрину с датчиками для контроля температурного режима и влаги, прибором для поддержания микроклимата и защитным стеклом.
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