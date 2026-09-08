Ковчег с мощами Дмитрия Донского доставили в главный храм Южного военного округа

Ковчег с мощами князя Дмитрия Донского прибыл в главный воинский храм Южного военного округа в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Святыня прибыла из подмосковного главного храма Вооруженных сил Российской Федерации», — рассказали в ведомстве. Там отметили «особое символическое значение» прибытия мощей. «Именно на Дону Великому князю Дмитрию казаки в знак единения принесли икону Божьей Матери», — указали в Минобороны.

Молебен провели глава Донской митрополии Меркурий, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС митрополит Кирилл и викарий Ростовской епархии епископ Артемий. Митрополит Кирилл отметил, что частица мощей взята от правой руки Дмитрия Донского, в которой он держал меч.

В июле в Архангельском соборе из-за проседания плит пола на захоронениях князей и угрозы разрушения гробниц начали реставрационные работы. На саркофаге Дмитрия Донского обнаружили трещины. С благословения патриарха его вскрыли и подтвердили, что внутри хранятся мощи святого. В минувшие выходные в Москве прошел крестный ход с мощами святого. По данным МВД, в нем приняли участие около 100 тыс. человек. Часть мощей доставили в главный храм ВС РФ в подмосковном парке «Патриот».