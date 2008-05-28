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05 августа, понедельник
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Новости
00:55
Больше 75 тыс. рублей в месяц получает около 12% россиян
09:27
Эксперты Столыпинского института прогнозируют рецессию в России в 2019 году
04/08
МИД РФ сообщил о вмешательстве США и Германии в связи с освещением акций 3 августа в Москве
02:37
ТАСС: арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ
09:16
Япония выразила протест России из-за учений на острове Кунашир
10:50
Индия отменяет особый конституционный статус Кашмира
10:42
«Справедливая Россия» добивается отсрочки выборов в Хабаровском крае
10:38
«Ростелеком» купил одного из крупнейших интернет-провайдеров Приморья
10:23
Markit зафиксировал небольшой рост активности в российском секторе услуг
10:17
Юань опустился до минимума за 11 лет
09:43
Минтранс не ждет роста цен на авиабилеты из-за переноса серверов в Россию
09:05
Даниил Медведев поднялся на девятое место в рейтинге АТР
08:46
«Роскосмос» рассчитывает на работу робота «Федор» в космосе
08:32
США и Австралия призвали к «новой эре» в контроле над вооружениями
08:29
Реки Приамурья постепенно возвращаются в свои русла
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(обновлено: 05.08.2019)
Информационная безопасность банков
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SWIFT защитится от хакеров
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