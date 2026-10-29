Бизнес с правом на возвращение
Как прекратить опцион иностранного акционера на обратный выкуп
Иностранный собственник продал российский бизнес, но сохранил право выкупить его обратно по опциону. Новый владелец наладил поставки, инвестировал в производство и не планирует возвращать компанию на прежних условиях. Можно ли прекратить право иностранца на возвращение и какие риски останутся у российского владельца? Летом 2026 года в законодательстве появился специальный механизм прекращения права на обратный выкуп, и о том, как он работает и что учитывать при прекращении опциона, рассуждают юристы Forward Legal — партнер Андрей Филиппенко и старший юрист Максим Игнатов.
Есть шанс вернуться
Опцион на обратный выкуп позволяет бывшему собственнику при определенных условиях потребовать возвращения проданного бизнеса. По статистике каждая пятая сделка «по выходу» иностранцев с российского рынка предусматривает механизм возврата бизнеса, и в некоторых случаях срок возвращения составляет до 10–15 лет. В качестве публичных примеров сделок с опционами можно назвать продажу российских активов группами Renault, McDonald’s и Henkel.
При этом лишь в некоторых опционных соглашениях стоимость обратного выкупа определяется по рыночной оценке, а в остальных случаях цена возврата рассчитывается по иным критериям или является номинальной. Новый собственник мог восстановить работу предприятия, инвестировать в производство и обновление оборудования, а цена обратного выкупа может по-прежнему определяться по формуле, согласованной несколько лет назад. В такой ситуации право иностранца на возвращение создает неопределенность для российского собственника: имеет ли смысл и дальше вкладываться в бизнес, если придется вернуть его иностранцу на прежних условиях?
Возможность прекратить опцион
После 2022 года Правительственная комиссия поэтапно ужесточала условия обратного выкупа: срок возвращения иностранца, как правило, не должен превышать двух лет, а цена должна соответствовать рыночной стоимости бизнеса на момент выкупа. При этом условия ранее заключенных сделок могли оставаться прежними, и возникла потребность защитить инвестиции российских собственников, которым предстоит вернуть бизнес в рамках не соответствующих требованиям регулятора опционов «первой волны». Ответом на эту проблему стал специальный механизм прекращения права на обратный выкуп, введенный федеральным законом от 4 августа 2026 года №319-ФЗ в виде новой статьи 20.1 федерального закона «Об иностранных инвестициях».
Для прекращения опциона российскому собственнику нужно подтвердить две группы обстоятельств. Первая связана с поведением иностранного инвестора после 22 февраля 2022 года: здесь закон предусматривает конкретный перечень действий, среди которых поддержка западных санкций, публичное заявление об уходе с российского рынка и внезапное прекращение поставок. Отсутствие в действиях иностранца очевидных экономических причин также имеет значение для указанных действий.
Одновременно должно выполняться хотя бы одно из двух экономических условий: цена обратного выкупа должна отклоняться от рыночной на 25% и более, либо собственник должен осуществить дополнительные инвестиции или совершить действия, предотвратившие остановку бизнеса. Эти условия могут сочетаться, при этом формально закон не ограничивает отклонение цены только ее снижением относительно рынка. По итогу при одновременном выполнении обеих групп условий собственник вправе обратиться за прекращением опциона, не дожидаясь требования иностранца о возврате бизнеса.
Алгоритм отказа
В первоначальном законопроекте собственник мог отказаться от опциона без суда, направив иностранцу уведомление; принятый в этом году закон уже предусматривает административно-судебный порядок.
Сначала российскому собственнику необходимо получить мотивированную позицию профильного ведомства и заключение Правительственной комиссии. Проект регламента Минэкономразвития предусматривает необходимость предоставить вместе с заявкой документы по первоначальной сделке, выданные разрешения и подтверждение дополнительных инвестиций — для бизнеса это означает, что перед началом процедуры потребуется восстановить историю приобретения и финансирования компании.
После этого вопрос о прекращении опциона рассматривается Арбитражным судом Московской области. В случае положительного решения иностранный собственник вправе потребовать компенсацию от российского приобретателя в течение года с даты вступления решения суда в силу. Суд может уменьшить ее с учетом объема инвестиций в бизнес, поэтому прекращение опциона, скорее всего, не окажется для российского собственника бесплатным.
Неразрешенные вопросы
Основная уязвимость нового механизма заключается в том, что его результат зависит от усмотрения суда и регулятора, и до формирования устоявшейся практики бизнесу будет сложно оценить шансы и последствия прекращения опциона.
Закон также не содержит ответа на ряд вопросов экономического характера — например, на какую дату необходимо оценивать бизнес, чтобы определить отклонение цены обратного выкупа от рынка? Поскольку стоимость предприятия меняется в зависимости от финансовых результатов, выбор даты может повлиять на то, достигается ли установленный законом порог отклонения в 25%.
На текущий момент также неясно, каких документов будет достаточно для подтверждения дополнительных инвестиций в проект перед правительственной комиссией, и непонятно, будут ли учитываться вложения, которые собственник и так был обязан сделать в целях соблюдения KPI.
Наконец, закон не устанавливает формулу расчета компенсации иностранцу за прекращенное право на обратный выкуп, и в связи с этим исходная сумма компенсации на практике будет определяться на основании расчета, предоставленного иностранцем. Для собственника это создает дополнительную неопределенность в отношении финальной стоимости решения о сохранении бизнеса.
Риски для нового собственника
Прекращение опциона не означает, что все отношения с иностранным собственником окончательно урегулированы. В документах сделки с иностранцем могут быть предусмотрены обязательства российского собственника в отношении бизнеса и ответственность за их нарушение, поэтому до обращения к новому механизму важно в комплексе изучить договоренности с бывшим собственником и оценить все возможные риски.
Так, например, в зависимости от условий юридической документации по конкретной сделке бывший собственник-иностранец может предъявить требования о взыскании убытков или неустойки в связи с активными действиями нового владельца бизнеса по отмене опциона. Старый собственник также может инициировать параллельные судебные разбирательства за рубежом, включая антиисковые запреты. Кроме того, положительное решение российского суда о прекращении опциона не гарантирует, что за рубежом спор будет разрешен так же. Если сделка с иностранцем подчинена иностранному праву и предусматривает рассмотрение споров за рубежом, контрагент может обратиться в иностранный суд или арбитраж, и российскому собственнику целесообразно оценить возможные дополнительные судебные расходы и последствия для зарубежных активов и коммерческой деятельности. Наконец, в связи с отсутствием практики и формулы расчета сохраняется неопределенность размера компенсации, причитающейся старому собственнику за отмененный опцион. Перед началом процедуры полезно оценить общие затраты на сохранение бизнеса с учетом потенциальных выплат иностранцу.
Новый закон дает российскому собственнику инструмент защиты инвестиций в приобретенный бизнес, запрос на который давно существует на рынке, однако решение о его применении должно быть взвешенным, и до момента формирования практики прямые переговоры с иностранцем о прекращении или изменении условий опциона могут стать альтернативой обращению в суд.
"Юридический бизнес". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 5