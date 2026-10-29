Бизнес с правом на возвращение

Так, например, в зависимости от условий юридической документации по конкретной сделке бывший собственник-иностранец может предъявить требования о взыскании убытков или неустойки в связи с активными действиями нового владельца бизнеса по отмене опциона. Старый собственник также может инициировать параллельные судебные разбирательства за рубежом, включая антиисковые запреты. Кроме того, положительное решение российского суда о прекращении опциона не гарантирует, что за рубежом спор будет разрешен так же. Если сделка с иностранцем подчинена иностранному праву и предусматривает рассмотрение споров за рубежом, контрагент может обратиться в иностранный суд или арбитраж, и российскому собственнику целесообразно оценить возможные дополнительные судебные расходы и последствия для зарубежных активов и коммерческой деятельности. Наконец, в связи с отсутствием практики и формулы расчета сохраняется неопределенность размера компенсации, причитающейся старому собственнику за отмененный опцион. Перед началом процедуры полезно оценить общие затраты на сохранение бизнеса с учетом потенциальных выплат иностранцу.