Хакеры встраиваются в бизнес-процессы

В первом полугодии хакеры изменили тактику и цели атак на финансовый сектор. Злоумышленники стали реже прибегать к вредоносному программному обеспечению (ВПО) и социальной инженерии, перейдя на использование в незаконных целях легитимных инструментов. Сильнее, чем хищение данных, доля которого сократилась в общих целях атак почти в два раза, злоумышленников стало интересовать нарушение бизнес-процессов финансовых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ Фото: Наталья Сергеева / Коммерсантъ

По итогам первого полугодия этого года доля атак на финансовый сектор (банки, страховые компании, биржи и т. п.) с использованием ВПО сократилась на 22 процентного пункта (п. п.) относительно аналогичного периода 2025 года и составила 64%. Доля социальной инженерии также уменьшилась — на 9 п. п., до 55%. Это следует из данных Positive Technologies (с ними ознакомился “Ъ”). Злоумышленники стали реже использовать и уязвимости. В первом полугодии этого года такие атаки почти не наблюдались, тогда как в прошлом году на них приходилось 50%. Атаки могли идти по разным направлениям, поэтому суммарные данные по их долям превышают 100%.

«Даже при снижении доли ВПО и социальной инженерии эти два метода атаки остаются безусловными лидерами, и они по-прежнему работают, просто перестали быть безальтернативным сценарием»,— указывает руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина.

По ее словам, на первый план выходит подход living off the land, когда вместо классического вредоноса используются легитимные средства администрирования, а также атаки через доверенные связи, в частности подрядчиков. Опасность в том, что такие атаки сложнее выявлять, поскольку они маскируются под легитимные процессы и растягиваются во времени, говорит проджект-менеджер ГК Softline (MD Audit) Кирилл Левкин.

Как отмечает управляющий RTM Group Евгений Царев, злоумышленники все чаще прибегают к комбинированным сценариям. Атака может начинаться с компрометации сотрудника или подрядчика, продолжаться получением легитимной учетной записи, перемещением внутри инфраструктуры и только после этого использованием вредоносного ПО, рассказывает эксперт. По данным исследования, рост в несколько раз показали DDoS-атаки — на них пришлось 36%, а также компрометация цепочек поставок и доверенных каналов связи — до 9%. Аналогичную доля заняла компрометация учетных данных, увеличившись на 2 п. п.

Изменились и цели атак. Доля утечек конфиденциальной информации сократилась на 35 п. п., до 36%, тогда как нарушение основной деятельности увеличилось на 9 п. п., до 45%, а также прямые финансовые потери выросли на 11 п. п., до 18%.

Теневой рынок перенасыщен утечками, стоимость баз падает, а ужесточение ответственности сделало торговлю ими рискованной, поясняет госпожа Зиновкина. По ее словам, недоступность ключевых бизнес-процессов может стать куда более сильным рычагом давления на организации, поскольку час недоступности ДБО или процессинга может ударить по выручке и репутации сильнее публикации базы данных и вынуждает жертву реагировать немедленно. Для рынка это сигнал о сдвиге в риск-профиле: угрозы становятся ближе к бизнесу, а не только к ИТ, то есть атака теперь не просто инцидент ИБ, а полноценный бизнес-риск, считает господин Левкин.

По данным ЦБ, в первом полугодии объем похищенных средств юрлиц превысил 1,4 млрд руб., почти в три раза больше, чем годом ранее. В этом году компании стали увеличивать лимиты по киберстрахованию, которое покрывает риск простоя до сотен миллионов рублей (см. “Ъ” от 5 августа).

Юлия Пославская