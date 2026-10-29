МВД сообщило о мошеннической схеме с блокировкой СБП
Мошенники от лица представителей банков убеждают установить вредоносные программы, угрожая блокировкой системы быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.
По данным ведомства, жертве говорят о якобы подозрительной активности в переводах через СБП. Мошенники утверждают, что необходимо срочно провести проверку, в противном случае грозит блокировка переводов или счетов. Жертву убеждают назвать код из СМС, чтобы подтвердить операцию или установить приложение, которое на самом деле вредоносно. Через него злоумышленники могут получить удаленный доступ к устройству и похитить деньги.
МВД регулярно предупреждает россиян о новых мошеннических схемах. Министерство советовало установить в приложении банка ограничение на интернет-транзакции и переводы ночью, чтобы сократить риск хищений. По данным Центробанка, за первый квартал 2026 года злоумышленники похитили с банковских счетов 7,4 млрд руб. По сравнению с предыдущим кварталом этот показатель сократился почти на 0,55 млрд руб.