МВД сообщило о мошеннической схеме с блокировкой СБП

По данным ведомства, жертве говорят о якобы подозрительной активности в переводах через СБП. Мошенники утверждают, что необходимо срочно провести проверку, в противном случае грозит блокировка переводов или счетов. Жертву убеждают назвать код из СМС, чтобы подтвердить операцию или установить приложение, которое на самом деле вредоносно. Через него злоумышленники могут получить удаленный доступ к устройству и похитить деньги.