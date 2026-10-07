Банки поищут чужие ошибки

Вместе с тем, по словам экспертов, решения банков и вендоров имеют различия в подходах и подойдут не каждой компании. Ключевым отличием банковских решений по поиску уязвимостей с помощью ИИ является то, что они первоначально создавали продукты для собственных нужд и лишь затем ставили задачу коммерциализации. «Монетизация сервиса на внешнем рынке ИБ является для них второстепенной задачей»,— считает руководитель направления управления уязвимостями «Инфосистем Джет» Виктор Кирпаль. Вендоры же «разрабатывают продукт сразу под рынок и его многочисленные отрасли», указывает эксперт. Основной аудиторией таких решений выступают организации финансового сектора, тогда как вендорские решения охватывают весь спектр — от малого бизнеса до крупных корпораций и государственного сектора. Учитывая такой подход, различаются и детали сервисов — глубина поиска уязвимостей, качество рекомендаций по их устранению, выбор источников для наполнения базы проверок и возможности одновременной проверки нескольких сервисов, указывает господин Кирпаль.