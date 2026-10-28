Антифрод не прошел банковскую проверку

Запрет на выдачу карт при помощи удаленной упрощенной идентификации всеми способами, кроме ЕСИА, эксперты также считают чувствительным вопросом. «ЕСИА — монолитная точка входа, и, если оставить только ее, банки теряют возможность распределять нагрузку и управлять деградацией сервиса»,— говорит господин Аитов. В пик спроса — при массовых выплатах или сезонных распродажах — нагрузка растет многократно. И при отказе она распределяется на всех участников, указывает он. При этом, как отмечает Алексей Войлуков, для ЕСИА нужен максимально стабильно работающий интернет и оставлять только этот канал в условиях, когда даже в столице с ним возникают проблемы, «выглядит неразумным». Без интернета самый надежный способ оповещения клиентов — это СМС. «Понятно, что коды из СМС, которые передают мошенникам,— это почти мем, но у нас люди лично приходят в отделения, идентифицируясь самым надежным способом, получают деньги в кассе и отдают злоумышленникам»,— говорит Алексей Войлуков. По его мнению, от такого запрета эффект в борьбе с мошенниками будет не слишком заметным, а «вот проблемы клиентам банков может доставить очень большие».