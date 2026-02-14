ЦБ: объем похищенных мошенниками средств в 2025 году превысил 29 млрд рублей

Объем средств, похищенных мошенниками в 2025 году, составил 29,3 млрд руб., сообщил Банк России. По сравнению с предыдущим годом, когда мошенники похитили у россиян 27,5 млрд руб., показатель вырос на 6,4%.

Как указано в обзоре ЦБ, количество операций, совершенных без согласия клиента, за год увеличилось на 31,2%, до 1,6 тыс. Банки вернули клиентам 1,7 млрд руб., что составляет 5,9% всех операций без добровольного согласия.

Общее число мошеннических операций с использованием платежных карт в 2025 году составило 980,4 тыс. Еще 290,6 тыс. совершены по Системе быстрых платежей (СБП), 282,6 тыс. — по счетам без использования карт.

