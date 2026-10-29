«Студенческий список» потребовал отставки руководства спецслужб и полиции Сербии
Победивший на парламентских выборах в Сербии оппозиционный блок «Студенческий список — Студенты побеждают» потребовал отставки руководителей ключевых силовых ведомств. Эти требования представила кандидат движения в депутаты Скупщины Светлана Станаревич на пресс-конференции, передает ТАСС.
Движение добивается увольнения руководящего состава полиции, жандармерии, Высшей прокуратуры, спецназа SAJ и Военно-разведывательного агентства. Отдельно в движении настаивают на отставке директора Агентства безопасности и информации Владимира Орлича — госпожа Станаревич сказала, что спецслужба превратилась в «инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства».
Движение призвало сотрудников госучреждений, СМИ и компаний сообщать блоку о попытках уничтожения документов. «"Студенческий список" пришел для того, чтобы вернуть институты гражданам. Каждый, кто нарушил закон, должен быть привлечен к ответственности в установленные законом сроки»,— заявили в блоке (цитата по B92).
Парламентские выборы в Сербии прошли 25 октября. По предварительным результатам «Студенческий список» может получить 141 мандат, а партия экс-президента Александара Вучича «Объединенная Сербия» — 103 мандата. Для формирования нового правительства достаточно иметь поддержку 126 депутатов.