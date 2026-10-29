«Студенческий список» потребовал отставки руководства спецслужб и полиции Сербии

Движение добивается увольнения руководящего состава полиции, жандармерии, Высшей прокуратуры, спецназа SAJ и Военно-разведывательного агентства. Отдельно в движении настаивают на отставке директора Агентства безопасности и информации Владимира Орлича — госпожа Станаревич сказала, что спецслужба превратилась в «инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства».