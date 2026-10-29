Продать до боя курантов

Еще несколько лет назад налоговый блок в сделке M&A мог сводиться к паре страниц в отчете о due diligence и стандартным заверениям в договоре, но сегодня налоговые последствия в сделках становятся определяющим фактором. Они влияют на то, продавать ли бизнес вообще, в какой форме и — что особенно заметно в последние два года — когда именно. Как реформы последних двух лет изменили логику корпоративных сделок и к чему бизнесу готовиться в 2027 году, рассказывает партнер Orion Роман Баханец.