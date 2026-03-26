Срок хранения информации о заемщиках сократится с 50 лет до недели

Банк России разослал кредитным организациям письмо, в котором указал на грядущие изменения в работе инфраструктуры «Цифрового профиля». По данным регулятора, срок действия большинства согласий, собираемых банками через этот сервис, будет сокращен с 50 лет до семи дней.

Речь идет, в частности, о согласиях на предоставление кредита, овердрафта, выдачу банковской карты для обслуживания кредита и получение кредитного отчета. Для отдельных операций, таких как открытие счета цифрового рубля или формирование финансовых предложений, срок составит полгода.

В Минцифры пояснили, что прежний срок в 50 лет считают избыточным, так как неоднократно получали жалобы граждан на его длительность. По мнению ведомства, человек должен сохранять контроль над своей личной информацией, а у бизнеса нет объективной потребности в столь продолжительном доступе. В министерстве добавили, что для большинства разовых операций достаточно семидневного окна, а для многоразовых предусмотрен шестимесячный срок. При этом в ведомстве не исключили корректировки этих параметров, учитывая экспериментальный характер работы системы.

