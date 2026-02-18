ЦБ пригрозил опубликовать закрытый рэнкинг банков по борьбе с дропперами

Центробанк (ЦБ) подготовил закрытый рэнкинг банков по борьбе с дропперами. В него внесли показатели по объему похищенных средств и числу дропперов в базе клиентов банка. Регулятор хочет сделать перечень публичным, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Эльвира Набиуллина

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Госпожа Набиуллина пожаловалась, что дропперы «постоянно ищут в банковской системе слабые места». По ее словам, возникает ситуация, когда «в одном банке убыло, в другом прибыло». Глава ЦБ отметила, что составленный рэнкинг это «очень наглядный срез того, как на самом деле банки борются с дропперами».

Эльвира Набиуллина рассказала, что мнения банкиров насчет того, стоит ли публиковать рэнкинг, разделились. Однако ЦБ считает, что в будущем список нужно обнародовать. «Наверно, какое-то время мы дадим банкам время на, что называется, исправление ошибок. Мы же в этом рэнкинге не будем показывать сами уязвимости, мы будем показывать результирующие данные»,— уточнила она на форуме «Кибербезопасность в финансах» (цитата по ТАСС).

В декабре ЦБ сообщал, что объем операций по подставным счетам упал более чем в три раза в сравнении с 2024 годом. Снизилась и средняя сумма мошеннических переводов — за три месяца почти вдвое.

