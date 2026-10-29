Назад в будущее

Затем встает вопрос относительно оценки бизнеса и показателей, которые влияют на покупную цену. В классическом M&A мы наблюдаем, что для покупателя важно прошлое и настоящее бизнеса, его EBITDA, чистый долг и оборотный капитал. В технологическом M&A такие показатели бывают нерепрезентативными, поскольку для технологической компании нужно в первую очередь оценить будущий рынок и ее способность конвертировать рост в устойчивый денежный поток. Поэтому в таких сделках зачастую используется механизм earn-out, при котором выплата части покупной цены зависит от достижения согласованных результатов в будущем. Результаты могут быть как финансовыми, так и операционными: достижение целевой выручки или прибыли, завершение строительства объекта или создания технологической экосистемы либо выпуск продукции в установленном объеме. Российские суды не оперируют определением earn-out, но им близка концепция твердой и переменной части цены по смыслу статьи 424 ГК РФ. Чтобы механизм earn-out был рабочим, сторонам необходимо четко фиксировать показатели, которые влияют на цену, механизмы их расчета и порядок привлечения независимого эксперта, если впоследствии договориться о расчетах не получится. Профессионализм юриста в данном аспекте состоит в том, чтобы составить пошаговую инструкцию для сторон, а также устранить какую-либо двусмысленность толкования. Если процедура расчета по earn-out прошла без судебных разбирательств, значит, юристы грамотно выполнили свою работу.