В приложении Т-Банка произошел сбой

Пользователи жалуются на неполадки в работе Т-Банка, следует из данных detector404. Обращения стали поступать около 11:25, за последний час их количество достигло около 500.

Больше всего жалоб поступает из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Самарской и Ленинградской областей. При входе в приложение показывает уведомление: «Счета, карты и операции могут не отображаться — уже исправляем».

В пресс-службе Т-Банка подтвердили информацию о сбое. «У некоторых клиентов могут наблюдаться трудности в работе приложения и отображении информации в нем. Работаем над скорейшим восстановлением»,— заявили Frank Media в кредитной организации.