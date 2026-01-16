Число выявленных карт дропов в 2026 году может вырасти вдвое

Число выявленных карт дропов и «серых» телефонных номеров, используемых для незаконных операций, в 2026 году может удвоиться. Об этом сообщают эксперты «Информзащиты» и ОТП-банка.

Прогнозируемый рост связан с расширением критериев подозрительных операций ЦБ и запуском платформы «Антифрод». Новые правила, вступившие в конце 2025 года, учитывают, например, смену номера телефона незадолго до перевода. «Межотраслевой обмен данными… делает такие паттерны заметными», — поясняет начальник центра безопасности ОТП-банка Рустам Габитов.

Однако мошенники адаптируются, переходя на мелкие суммы и псевдолегальные схемы, например, маскируя переводы под оплату товаров с последующим возвратом. Эксперты подчеркивают, что «Антифрод» должен иметь прозрачный механизм снятия ограничений при ошибках.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Дропы чистой воды».