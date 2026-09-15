МВД предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими картами детей

МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, которая нацелена на родителей подростков с банковскими картами. Злоумышленники рассылают предупреждения о якобы подозрительных операциях по счетам детей и требуют срочно подтвердить личность через специальную ссылку.

При переходе по такой ссылке жертва попадает на фальшивый сайт, имитирующий реальный онлайн-сервис банка. Там мошенники запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения. Полученная информация позволяет злоумышленникам похищать деньги или даже оформлять кредиты на имя жертвы, передает ТАСС.

В МВД напомнили, что нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить банковские данные на сторонних сайтах. Также не следует ни при каких обстоятельствах передавать другим людям пароли и коды из СМС. Если сообщение касается карты ребенка, рекомендуется самостоятельно связаться с банком — через официальное приложение или установленный контактный номер.

Отдельно в ведомстве рекомендовали родителям предупредить подростков, чтобы те показывали любые подобные сообщения взрослым для проверки.