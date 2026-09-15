МВД предупредило о новой схеме мошенничества с банковскими картами детей
МВД: мошенники внедряют схему обмана родителей подростков с банковской картой
МВД России сообщило о новой мошеннической схеме, которая нацелена на родителей подростков с банковскими картами. Злоумышленники рассылают предупреждения о якобы подозрительных операциях по счетам детей и требуют срочно подтвердить личность через специальную ссылку.
При переходе по такой ссылке жертва попадает на фальшивый сайт, имитирующий реальный онлайн-сервис банка. Там мошенники запрашивают паспортные данные, логин и пароль от банковского приложения. Полученная информация позволяет злоумышленникам похищать деньги или даже оформлять кредиты на имя жертвы, передает ТАСС.
В МВД напомнили, что нельзя переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и вводить банковские данные на сторонних сайтах. Также не следует ни при каких обстоятельствах передавать другим людям пароли и коды из СМС. Если сообщение касается карты ребенка, рекомендуется самостоятельно связаться с банком — через официальное приложение или установленный контактный номер.
Отдельно в ведомстве рекомендовали родителям предупредить подростков, чтобы те показывали любые подобные сообщения взрослым для проверки.
Ловушка строится на предложении проверить перевод по ссылке: даже внешне неотличимое от настоящего уведомление может вести на фишинговую страницу, где у жертвы выманивают данные для входа в приложение мобильного банка. Поэтому само оформление сообщения не подтверждает ни факт операции, ни подлинность сайта.
Проверять зачисление и отправителя нужно самостоятельно — в официальном приложении или на официальном сайте банка, через горячую линию, чат приложения либо лично в офисе: специалисты зарегистрируют случай и проверят, поступали ли средства и от кого. Если деньги действительно пришли неожиданно, возврат следует оформлять только через банк; самостоятельный возврат по просьбе неизвестных — часть мошеннической схемы. В нескольких российских банках, включая Сбербанк, в приложении есть функция возврата ошибочного перевода, что позволяет не передавать данные посторонним.