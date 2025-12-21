Российские банки начали уточнять родственную связь при переводах денег

Банки в России начали уточнять родственную связь клиентов с теми, кому они хотят перечислить крупную сумму денег. Об этом сообщило «РИА Новости».

При желании сделать крупный перевод операцию блокируют. После этого сотрудник банка звонит отправителю и задает вопросы, в том числе просит назвать полные данные получателя и родственную связь с ним. Представители кредитной организации также могут спросить, куда планируется потратить эти деньги, пишет агентство.

С 1 января вступит в силу обновленный перечень признаков мошеннических банковских операций. Среди изменений — проверка на мошенничество некоторых крупных переводов по СБП между своими счетами более чем на 200 тыс. руб. Подозрительным признаком также будет считаться смена номера телефона для входа в онлайн-банк.