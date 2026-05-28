В приложения банков и мессенджер «Макс» добавят «тревожную кнопку»

Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении второй пакет мер по противодействию телефонным и интернет-мошенникам. Документ предполагает, что плату за включение мобильных телефонов в единую базу IMEI-номеров взимать не будут. Также планируется внедрить в приложения банков и мессенджер «Макс» «тревожную кнопку», с помощью которой можно будет сообщать о случаях мошенничества.

Подробнее о поправках ко второму чтению пакета рассказал глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. В числе предлагаемых изменений:

родители не будут обязаны информировать оператора о передаче своей сим-карты несовершеннолетним детям;

один человек сможет заводить более пяти карт в одном банке, но общее число платежных карт на человека не должно превышать 20;

граждане смогут установить запрет на входящие международные звонки, снять его можно будет только лично через МФЦ;

массовые звонки без согласия абонента смогут осуществлять только для информирования, «если такая обязанность установлена законами и иными нормативными актами».

Госдума рассмотрит законопроект во втором чтении на заседании 9 июня.

Первый пакет мер против кибермошенничества был принят весной 2025 года. Закон включает в себя 30 мер борьбы с мошенниками. В феврале 2026-го Госдума приняла в первом чтении второй пакет. Он разработан правительством и включает 20 инициатив, в том числе упрощение восстановления доступа к аккаунтам на «Госуслугах» в случае блокировки из-за мошенничества.

