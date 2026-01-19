Виновны по всем признакам

По экспертным оценкам, за первые недели 2026 года количество временных блокировок карт и счетов физлиц в рамках борьбы с мошенничеством составило 2–3 млн, в то время как ранее в месяц блокировалось в среднем около 330 тыс. переводов. Это следствие расширения вдвое с 1 января критериев подозрительных операций по 161-ФЗ. При этом далеко не все банки следуют рекомендациям ЦБ и разъясняют гражданам причины блокировки, что затрудняет снятие ограничений.

За неполные три недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. Помимо карточных переводов под блокировку стали попадать даже клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. Так, по словам одного из собеседников “Ъ”, при покупке нескольких товаров подряд на одном и том же маркетплейсе он пополнял несколько раз счет на нем и в итоге попал в блок по 161-ФЗ.

«Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем,— указывает партнер практики частных клиентов АБ "Вертикаль" Татьяна Микони.— Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе». С 1 января вступил в силу приказ ЦБ, который вдвое расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ, до 12 критериев (см. “Ъ” от 30 декабря 2025 года).

«Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше»,— отмечает бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева. «За первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2–3 млн обычных людей — это 1–2% от всех активных клиентов банков»,— оценивают в компании «Информзащита».

Эльвира Набиуллина, глава Банка России, 18 ноября 2025 года: Жалобы на мошенничество упали... Но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули палку.

В ЦБ статистику по блокировкам в рамках 161-ФЗ по запросу “Ъ” не раскрыли. В ноябре директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров говорил, что крупнейшие банки в совокупности ежемесячно охлаждают около 330 тыс. переводов.

«Первое время (после расширения критериев подозрительных операций по 161-ФЗ.— “Ъ”) мы увидим больше честных переводов, которые были приостановлены, возможно, будет даже кратный рост, но процент придет в норму, как только банки научатся правильно применять новые критерии, скорее всего, не более полугода»,— говорит Федор Музалевский, директор технического департамента RTM Group.

В ЦБ “Ъ” сообщили, что постоянно анализируют эффективность действующих требований: «При необходимости вносим изменения в нормативные документы. Так, изменили механизм реабилитации продавцов криптовалюты, которые оказались вовлечены в мошеннические схемы и в результате попали в базу данных Банка России о мошеннических операциях».

Банкиры признают, что новые критерии привели к росту блокировок, но стараются максимально быстро разбираться в ситуации и снимать ограничения.

«Введение новых критериев Банка России для усиления безопасности неизбежно приводит к увеличению числа временных ограничений для клиентов,— отмечает руководитель дирекции по предотвращению кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров.— Это обусловлено двумя факторами: необходимостью более тщательной проверки операций и сохраняющейся высокой активностью мошенников. Большинство превентивных блокировок по легитимным операциям мы снимаем в кратчайшие сроки... и ведем диалог с регулятором для отстройки максимально сбалансированной системы защиты». Можно сказать, что в отдельных моментах регулятор действительно мог действовать жестче, чем ожидали клиенты, признает руководитель блока розничного бизнеса ТКБ-банка Владимир Стасевич. «Однако важно учитывать контекст: резкий рост активности мошенников требовал быстрых и решительных мер,— отмечает он.— В итоге меры Банка России позволили в разы сократить объем мошеннических операций при минимальных неудобствах для добросовестных клиентов».

Впрочем, правозащитники с тезисом о минимальных неудобствах клиентов не согласны. «Проект “Народного фронта” “За права заемщиков” фиксирует рост числа обращений граждан, касающихся блокировки счетов в рамках 161-ФЗ и проблем в части исключения их реквизитов из базы Банка России. В ряде случаев, несмотря на рекомендации Банка России, банки не поясняют клиенту причину блокировки счетов и порядок дальнейших действий,— отмечает заместитель руководителя проекта “Народного фронта” “За права заемщиков”, куратор платформы “Мошеловка” Алла Храпунова.— В практике встречаются ситуации, когда информация от банка была некорректной и менялась с течением времени. Из-за этого клиенты вынуждены были тратить время на неверные и лишние действия».

Хотя у ЦБ есть механизм реабилитации для клиентов, попавших под блокировку по 161-ФЗ, он не слишком понятен для рядового обывателя.

А рассмотрение заявки на исключение из базы занимает до 15 рабочих дней, в течение которых возможности использования безналичных средств серьезно ограничены. «Сложившаяся практика ведения базы данных ЦБ РФ о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, сопровождающаяся массовой блокировкой банковских счетов заподозренных лиц, очевидно нуждается в регулировании»,— говорит руководитель группы налогового консультирования компании Taxology Анна Макаева. К сожалению, жертвами такой погрешности становятся обычные граждане: самозанятые, фрилансеры, родственники пожилых людей, получающие переводы, указывает Татьяна Микони. «Чтобы решить принципиально проблему массовых блокировок, необходимы системные меры,— продолжает она.— Во-первых, обязательное минимальное раскрытие причин блокировки. Во-вторых, ускоренная и понятная процедура пересмотра решений банка с четкими сроками. В-третьих, регулярная ревизия антифрод-критериев с учетом реальных ошибок и обратной связи». Эксперты предлагают законодательные изменения: обязательное детальное обоснование блокировок, автоматическую компенсацию за ошибки и ускоренное обжалование, добавляет руководитель налоговой практики адвокатского бюро БВМП Александр Андропов.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская