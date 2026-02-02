ФСБ ужесточила доступ банковских сервисов к «белым спискам»

Включение банковских сервисов в региональные «белые списки» осуществляется по согласованию с профильными ведомствами, отвечающими за вопросы безопасности, и при условии размещения всех вычислительных ресурсов на территории России, сообщает РБК.

Например, в Чувашии приложения «Сбера» и других банков не были включены в перечень из-за несоблюдения этих требований, в том числе по локализации серверов, тогда как «Сбермобайл» и «Т-Мобайл» в «белом списке» присутствуют, сообщили в минцифры региона.

Как отмечает РБК, в октябре 2025 года ФСБ направила нескольким банкам требования об установке СОРМ, указав на распространение на них статуса организаторов распространения информации. Закон обязывает такие компании хранить данные о фактах передачи сообщений и пользователях на территории России. С января 2026 года срок хранения увеличен до трех лет. В реестре ОРИ Роскомнадзора числятся «Сбербанк Онлайн» и аналогичный сервис Т-банка.

Эксперты отмечают, что требования по СОРМ применяются к конкретным юрлицам, а не к банковским группам в целом, поэтому разные сервисы могут находиться на разных этапах согласования. По оценкам рынка, СОРМ для ОРИ требует меньше оборудования и затрат, чем системы для операторов связи, однако отсутствие такой системы создает риск оборотных штрафов или утраты лицензии.