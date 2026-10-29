Фонд на черный день

Личный фонд может служить эффективным инструментом защиты персональных активов топ-менеджеров. Вместе с тем степень такой защищенности напрямую зависит от корректности оформления структуры: пороки при создании фонда и передаче в него активов могут существенно снизить его защитные свойства. Это подтверждают отдельные судебные споры — так, в деле № А55-19202/2026 рассматривается ситуация, в которой активы в личный фонд были переданы накануне предъявления ФНС требований о привлечении к субсидиарной ответственности. В другом деле, №А65-30020/2026, ставится вопрос о привлечении самого личного фонда к ответственности по долгам его учредителя. При этом оба случая не следует считать показательными: в них либо имелись пороки при создании ЛФ (в предбанкротный период), либо еще не истек трехлетний срок, по прошествии которого закон исключает ответственность личного фонда по обязательствам учредителя.