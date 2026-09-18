Мошенники начали угрожать блокировкой счетов вернувшимся из-за рубежа россиянам

Мошенники под видом сотрудников полиции, ФСБ и других органов стали вымогать деньги у вернувшихся из-за рубежа россиян, угрожая арестом счетов. О новой схеме обмана пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.

По данным ведомства, злоумышленники пишут или звонят людям и говорят, что те во время поездки за границу якобы связались с запрещенными и нежелательными в России организациями. После начинают угрожать жертве проверками, блокировкой счетов, введением ограничений на выезд из страны и уголовной ответственностью. Чтобы избежать наказания, аферисты предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или выполнить другие поручения.

МВД регулярно рассказывает о новых схемах мошенников. В частности, злоумышленники стали похищать аккаунты в мессенджерах под предлогом получения игровой валюты и рассылать фейковые письма от налоговой с требованием исправить декларацию.