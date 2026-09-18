Мошенники начали угрожать блокировкой счетов вернувшимся из-за рубежа россиянам
Мошенники под видом сотрудников полиции, ФСБ и других органов стали вымогать деньги у вернувшихся из-за рубежа россиян, угрожая арестом счетов. О новой схеме обмана пишет РИА Новости со ссылкой на материалы МВД.
По данным ведомства, злоумышленники пишут или звонят людям и говорят, что те во время поездки за границу якобы связались с запрещенными и нежелательными в России организациями. После начинают угрожать жертве проверками, блокировкой счетов, введением ограничений на выезд из страны и уголовной ответственностью. Чтобы избежать наказания, аферисты предлагают перевести деньги на «безопасный счет» или выполнить другие поручения.
МВД регулярно рассказывает о новых схемах мошенников. В частности, злоумышленники стали похищать аккаунты в мессенджерах под предлогом получения игровой валюты и рассылать фейковые письма от налоговой с требованием исправить декларацию.
Ключевой признак такой схемы — требование сообщить код из СМС, данные карты или перевести деньги на «безопасный счет». В разъяснении МВД от 30 августа 2025 года подчеркивалось, что полиция, банки и портал «Госуслуги» таких требований не предъявляют. Банк действительно может приостановить карту или подозрительную операцию при необычной активности клиента, например снятии крупных сумм, но это не означает необходимости перевода средств по указанию звонящего.
Угроза уголовного преследования за попытку позвонить в банк и проверить информацию о переводе денег — дополнительный прием давления, о котором предупреждали еще в августе 2021 года. Если в разговоре звучат «безопасный счет», просьба сообщить код из СМС или данные карты и паспорта, разговор нужно сразу прекратить.
Если данные уже раскрыты или деньги переведены, по плану МВД от 27 июля 2026 года следует как можно скорее заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям и электронной почте, позвонить в банк и обратиться в полицию.