Финансовые операции 800 тысяч физлиц признаны незаконными

«Количество физических лиц, чьи электронные средства платежа использовались в целях осуществления незаконных финансовых операций, за весь 2025 год составило более 800 тыс.» — сообщила служба «РИА Новости».

В Росфинмониторинге добавили, что заинтересованные органы и организации продолжат борьбу с финансовым мошенничеством. Речь идет в том числе о разработке и эксплуатации системы «Антифрод». Она работает в пилотном режиме, ее полномасштабный запуск намечен на 1 марта 2026 года.