Российские школьники выиграли международную олимпиаду по кибербезопасности
Сборная России стала абсолютным чемпионом Международной олимпиады по кибербезопасности среди старшеклассников (ICO). Россияне завоевали две золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую, сообщает пресс-служба Центрального университета.
Школьная сборная России
Фото: Центральный университет
Турнир проходил с 27 июня по 2 июля в Тунисе. В финале участвовали свыше 70 школьников из Бразилии, Китая, США, Сингапура, Швеции и других стран. Финал состоял из двух туров по семь часов. В каждом из них нужно было решать разные задачи — от web-безопасности до поиска уязвимостей в игровом коде.
Участники могли использовать модель ChatGPT-5.5-mini с лимитированными ресурсами. Использовать другие нейросети и мессенджеры запрещалось.
Успех российских школьников на Международной олимпиаде по кибербезопасности является частью общей тенденции к улучшению результатов в мировых интеллектуальных соревнованиях. Российские сборные под руководством Центрального университета ранее уже становились победителями на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. В целом в 2025 году российские школьники показали выдающиеся результаты на международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 115 медалей и заняв первое место среди европейских стран по количеству золотых наград в научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.
Эта активность согласуется с растущим интересом российских школьников к IT-специальностям. Опросы показывают, что IT-профессии наиболее популярны среди школьников для будущей карьеры, опережая экономику, управление и юриспруденцию. Программы профориентации, такие как федеральный проект «Билет в будущее», охватывают миллионы учащихся, помогая им с выбором карьерного пути и развитием востребованных навыков.
Значимость развития кибербезопасности также подчеркивается текущей геополитической ситуацией. В Кремле отмечают стремление Европейского союза к милитаризации и конфронтации с Москвой, что вынуждает Россию планировать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности, в том числе в киберпространстве. Это делает подготовку высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности стратегически важной задачей.