Составлено ИИ-Ассистентъ

Успех российских школьников на Международной олимпиаде по кибербезопасности является частью общей тенденции к улучшению результатов в мировых интеллектуальных соревнованиях. Российские сборные под руководством Центрального университета ранее уже становились победителями на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту. В целом в 2025 году российские школьники показали выдающиеся результаты на международных олимпиадах, завоевав в общей сложности 115 медалей и заняв первое место среди европейских стран по количеству золотых наград в научных олимпиадах по математике, физике, информатике, химии, биологии и искусственному интеллекту.

Эта активность согласуется с растущим интересом российских школьников к IT-специальностям. Опросы показывают, что IT-профессии наиболее популярны среди школьников для будущей карьеры, опережая экономику, управление и юриспруденцию. Программы профориентации, такие как федеральный проект «Билет в будущее», охватывают миллионы учащихся, помогая им с выбором карьерного пути и развитием востребованных навыков.

Значимость развития кибербезопасности также подчеркивается текущей геополитической ситуацией. В Кремле отмечают стремление Европейского союза к милитаризации и конфронтации с Москвой, что вынуждает Россию планировать дополнительные меры для обеспечения собственной безопасности, в том числе в киберпространстве. Это делает подготовку высококвалифицированных специалистов в области кибербезопасности стратегически важной задачей.