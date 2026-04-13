F6 рассматривает выход на биржу в 2026 году

Российский разработчик решений в сфере информационной безопасности F6 планирует выйти на фондовый рынок в 2026 году, сообщил «Ъ» гендиректор компании Валерий Баулин. В фонде развития кибербезопасности «Сайберус», в который входит F6, подтвердили эти намерения.

«Фонд выступает стратегическим инвестором и приобретает неконтролирующие доли в перспективных технологических компаниях. Выход портфельных компаний на публичный рынок мы рассматриваем как один из приоритетных сценариев их развития»,— сообщили в «Сайберусе».

Бренд F6 был создан в 2025 году по итогам раздела российских и международных активов компании Group-IB. Компании перешли инженерные технологии, экспертиза, интеллектуальная собственность и текущие контракты компании F.A.C.C.T.

F6 в 2025 году отчитывалась о росте выручки в 2,5 раза (до 3,9 млрд руб.) и росте валовой прибыли в 52 раза. Убыток в 688 млн рублей по РСБУ руководство компании связывает с погашением акционерных займов, взятых для выкупа активов при создании компании. В F6 подчеркивают, что план продаж был перевыполнен на 17%, а текущие показатели можно назвать стартовыми для новой структуры, начавшей полноценную операционную деятельность в конце 2024 года.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын не исключил, что F6 может выйти на рынок в формате прямого листинга (DPO). В качестве примера он привел Positive Technologies, которые выводили, по его мнению, компанию на биржу «в первую очередь для оценки стоимости компании, а не для привлечения средств на ее развитие».

