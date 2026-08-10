Доля финансовых потерь российских банков от кибератак достигла 18%
Positive Technologies: потери банков от кибератак за полгода выросли до 18%
По итогам первого полугодия 2026 года доля прямых финансовых потерь банков от кибератак выросла на 11 п. п., до 18%, следует из исследования компании Positive Technologies, с которым ознакомился «Ъ». Доля DDoS-атак в общей структуре киберпреступности выросла до 36%. Получение доступа к данным через поставщиков и другие доверенные каналы связи — до 9%.
Руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина сообщила «Ъ», что при анализе было выявлено смещение структуры угроз: утечки конфиденциальной информации сократились на 35 п. п. (до 36%), тогда как нарушения основной деятельности выросли на 9 п. п. (до 45%).
Ирина Зиновкина пояснила, что сейчас хакеры перешли к тактике «living off the land», когда вместо вредоносного софта используются легитимные средства администрирования, доверенные инструменты системы для взлома или кражи данных.
Такие инциденты сложнее выявлять, поскольку они маскируются под обычные процессы, пояснил проджект-менеджер ГК Softline (MD Audit) Кирилл Левкин. Злоумышленники переходят к комбинированным сценариям: от компрометации сотрудника до получения учетной записи и перемещения внутри инфраструктуры, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев.
Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеры встраиваются в бизнес-процессы».
По данным Positive Technologies, в первом полугодии 2026 года доля атак на финансовый сектор с использованием вредоносного программного обеспечения сократилась на 22 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, составив 64%, а социальная инженерия уменьшилась на 9 п. п., до 55%. При этом прямые финансовые потери выросли на 11 п. п., достигнув 18%. Руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина отметила, что злоумышленники стали чаще использовать подход "living off the land", применяя легитимные средства администрирования и атаки через доверенные связи, например, через подрядчиков.
В 2025 году характер кибератак на российские компании изменился: злоумышленники стали чаще стремиться к полному уничтожению IT-инфраструктуры, а не к краже данных или сбоям. По оценке «Инфосистемы Джет», на такие сценарии пришлось 76% критических инцидентов, из которых 44% были связаны с шифрованием данных и 32% — с физическим разрушением инфраструктуры. Наиболее уязвимыми для таких атак оказались финансовый сектор, IT-компании и рынок недвижимости.