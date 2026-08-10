Доля финансовых потерь российских банков от кибератак достигла 18%

По итогам первого полугодия 2026 года доля прямых финансовых потерь банков от кибератак выросла на 11 п. п., до 18%, следует из исследования компании Positive Technologies, с которым ознакомился «Ъ». Доля DDoS-атак в общей структуре киберпреступности выросла до 36%. Получение доступа к данным через поставщиков и другие доверенные каналы связи — до 9%.

Руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies Ирина Зиновкина сообщила «Ъ», что при анализе было выявлено смещение структуры угроз: утечки конфиденциальной информации сократились на 35 п. п. (до 36%), тогда как нарушения основной деятельности выросли на 9 п. п. (до 45%).

Ирина Зиновкина пояснила, что сейчас хакеры перешли к тактике «living off the land», когда вместо вредоносного софта используются легитимные средства администрирования, доверенные инструменты системы для взлома или кражи данных.

Такие инциденты сложнее выявлять, поскольку они маскируются под обычные процессы, пояснил проджект-менеджер ГК Softline (MD Audit) Кирилл Левкин. Злоумышленники переходят к комбинированным сценариям: от компрометации сотрудника до получения учетной записи и перемещения внутри инфраструктуры, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Хакеры встраиваются в бизнес-процессы».