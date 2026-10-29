Сделки года
Сделки M&A, значимые для российского рынка в 2026 году
Институт сделок M&A продолжает выполнять роль показателя экономической динамики. В специальном рэнкинге ИД «Коммерсантъ» собрал и структурировал сделки, предоставленные юридическими фирмами, выделив те, которые, по мнению редакции, нагляднее всего демонстрируют перемещение капиталов с января по октябрь 2026 года.
В рэнкинг вошли сделки M&A, предоставленные юридическими фирмами и отобранные редакцией “Ъ” за период с января по октябрь 2026 года. В рэнкинг включены сделки, которые классифицируются как внутренние (когда актив находится на территории России и покупателем выступает российский резидент, однако продавцом является иностранный инвестор), и сделки российских инвесторов за рубежом.
Однако из-за невозможности осветить все подобные проекты в одном материале порогом отсечения стали сделки, частично или полностью не находящиеся под NDA. Далеко не все кейсы становятся публичными и не все юридические фирмы готовы делиться информацией об участниках, сути или стоимости сделки. Компании, имеющие крупных клиентов с перспективой долгого сотрудничества, часто связаны обязательствами конфиденциальности и не предоставляют для исследования информацию о таких делах. Для минимизации этих рисков редакция основывалась как на данных, полученных от представителей самих юридических фирм, так и на сведениях публичного характера.
Информация по каждой сделке предоставлялась в следующих категориях: отрасль; наименование объекта сделки; регион; продавец (конечный бенефициар); покупатель (собственник покупателя); юридическая фирма, сопровождающая сделку; формат сделки; размер пакета акций/долей (%); стоимость сделки (руб./$); характеристика, состояние сделки; описание сделки.
Исследование проводилось по сделкам, совершенным в 22 отраслях: ИТ, добыча полезных ископаемых, легкая промышленность, машиностроение, металлургия, пищевая промышленность, прочие производства, связь, сельское хозяйство, СМИ, спорт, страхование, строительство и девелопмент, ТМТ, торговля (FMCG), транспорт, ТЭК, услуги, финансовые институты, фармацевтика, химическая и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика.
Согласно методологии отбора сделок, учитывались сделки по купле-продаже пакетов акций/долей не менее 50% или консолидации таковых, в компаниях с участием российского капитала либо активов на территории РФ стоимостью от $1 млн, о которых стало известно в течение периода исследования.
Критериями для принятия сделки к исследованию служили: завершение сделки; одобрение сделки советом директоров компании, собранием акционеров, антимонопольными органами; подписание соглашения о намерениях.
Не учитывались сделки с пакетами менее 50%, если только речь не шла о консолидации контрольного пакета; стоимостью менее $1 млн; совершенные в рамках холдинга либо единой группы лиц, являющихся конечными бенефициарами компаний—участников сделки.
ИТ
Отрасль: ИТ
Наименование объекта сделки: группа компаний «Авто.ру» (сервис объявлений «Авто.ру», B2B-платформа «Авто.ру Бизнес» и решение для цифрового автокредитования в дилерских центрах «еКредит»)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): группа «Яндекс» (отчуждающая сторона — ООО «Яндекс.Вертикали»)
Покупатель (собственник покупателя): ООО «Т-Авто», входящее в группу «Т-Технологии»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: юридическая фирма Asari Legal — со стороны продавца, юридическая фирма «Восход» — со стороны покупателя
Формат сделки: M&A (приобретение стратегическим инвестором 100% группы компаний с полным выходом продавца из актива. Финансирование сделки за счет заемных средств)
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: 35 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Соглашение подписано и объявлено 18 марта 2026 года, сделка закрыта 2 июня 2026 года. «Авто.ру» сохраняет бренд и команду, продолжает работу как самостоятельный сервис и интегрируется с финансовыми и цифровыми продуктами Т-Банка. Приобретение «Авто.ру» позволяет «Т-Технологиям» выстроить первую на российском рынке полномасштабную автоэкосистему, которая объединит миллионы частных покупателей и продавцов автомобилей, тысячи автодилеров и сотни автопроизводителей, трансформируя ландшафт российского авторынка. В результате реализации синергий с «Авто.ру» группа ожидает дополнительный операционный доход в районе 45 млрд руб. и выше в ближайшие три года. Команда «Восхода» полностью сопровождала сделку на стороне «Т-Технологий», команда Asari Legal полностью сопровождала сделку на стороне «Яндекса», работа обеих команд включала в себя структурирование и подготовку документации, участие в переговорном процессе и получение необходимых регуляторных согласований, в том числе одобрения ФАС.
Отрасль: ИТ (EdTech)
Наименование объекта сделки: ООО МШП (Московская школа программистов)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): личный фонд «Образование»
Покупатель (собственник покупателя): группа «Т-Технологии»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: ASB Consulting Group — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: ASB Consulting Group полностью сопровождала сделку на стороне продавца, в работу юридической фирмы входило: согласование соглашения о намерениях, ДКП, сопровождение смены учредителей в АНО, подготовка корпоративных одобрений и иных документов по сделке. Юристы ASB Consulting Group консультировали продавца по вопросам структуры сделки и прохождения предпродажной проверки, по налоговым последствиям сделки и минимизации налоговой нагрузки, а также сопровождали закрытие сделки.
Отрасль: ИТ
Наименование объекта сделки: ООО «ЛайфСтрим» (российский разработчик высокотехнологичных видеорешений и создатель OTT-сервиса «Смотрешка»)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): собственники компании ООО «ЛайфСтрим»
Покупатель (собственник покупателя): ООО «Рестрим Медиа» (совместное предприятие ПАО «Ростелеком» и Национальной Медиа Группы, развивающее онлайн-кинотеатр Wink)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Меллинг, Войтишкин и партнеры» — со стороны продавца, Stonebridge Legal – со стороны покупателя
Формат сделки: продажа долей в уставном капитале ООО «ЛайфСтрим»
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 3,5–4 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда «Меллинг, Войтишкин и партнеры» сопровождала сделку по продаже 100% долей ООО «ЛайфСтрим» в пользу ООО «Рестрим Медиа» — совместного предприятия ПАО «Ростелеком» и Национальной Медиа Группы. Юристы сопровождали клиента на всех стадиях сделки, включая проработку оптимальной структуры, подготовку трансакционной документации, ведение переговоров с покупателем и согласование юридических и коммерческих условий сделки, а также содействие в закрытии сделки.
Команда «Меллинг, Войтишкин и партнеры» обеспечила защиту интересов продавцов при продаже компании, которую они строили более десяти лет. В условиях сильной переговорной позиции покупателя юристам удалось выстроить договорные конструкции и согласовать коммерческие условия так, чтобы обеспечить клиенту получение справедливой цены за актив на защищенных условиях. ДКП инкорпорировал в себя не только шаги по продаже бизнеса, но и модель интеграции бизнеса в структуру покупателя (post-M&A integration) с детальным распределением функционала между сторонами и конкретными параметрами КПЭ.
По итогу проекта платформа «Смотрешка» будет интегрирована с платформой WINK, что позволит увеличить долю покупателя на рынке онлайн-кинотеатров и даст обеим платформам ощутимый синергетический эффект.
Отрасль: ИТ
Наименование объекта сделки: АО «Селектел» (крупный российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): не разглашается
Покупатель (собственник покупателя): МКООО «Каталитик Пипл» (совместное предприятие «Т-Технологий» и «Интерроса»)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: ALUMNI Partners — со стороны покупателя
Формат сделки: покупка акций/долей
Размер пакета акций/долей: 25%
Стоимость сделки: 16 млрд руб. (согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: ALUMNI Partners выступила юридическим консультантом компании «Каталитик Пипл», совместного предприятия «Интерроса» и «Т-Технологий», в сделке по приобретению 25% акций АО «Селектел», крупного российского независимого провайдера ИТ-инфраструктуры.
Команда ALUMNI Partners осуществляла комплексное сопровождение сделки, включая юридическую проверку компании и ее активов, консультирование по вопросам структурирования сделки, подготовку и согласование сложной трансакционной документации, а также поддержку в вопросах подписания и закрытия сделки.
Отрасль: ИТ
Наименование объекта сделки: ООО «Стек Групп»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): восемь независимых продавцов
Покупатель (собственник покупателя): АО «Селектел» (крупный российский независимый провайдер ИТ-инфраструктуры)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) — со стороны покупателя, «Монастырский, Зюба, Степанов & партнеры» — со стороны продавца
Формат сделки: покупка акций/долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: 2,6 млрд руб. (согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Юристы NSP осуществили разработку и согласование структуры сделки, а также подготовку и согласование трансакционной документации, включая договор купли-продажи долей и сопутствующую документацию. Сделка является частью стратегии Selectel и позволит укрепить позиции компании на облачном рынке. Selectel также отмечает большую экспертизу команды M1Cloud в работе с приватными облачными решениями, планирует сохранить сотрудников и интегрировать их в бизнес.
Отрасль: ИТ
Наименование объекта сделки: Совместное предприятие АО «Селектел» и Национального исследовательского университета ИТМО по разработке платформы для создания и эксплуатации мультиагентных ИИ-систем
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): НИУ ИТМО
Покупатель (собственник покупателя): АО «Селектел»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: O2-STREAM
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: АО «Селектел» — 66,67%; НИУ ИТМО — 33,33%
Стоимость сделки: 1 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда O2-STREAM сопроводила создание совместного предприятия АО «Селектел», крупного российского провайдера ИТ-инфраструктуры, и Национального исследовательского университета ИТМО для разработки платформы промышленного создания и эксплуатации мультиагентных систем искусственного интеллекта на базе больших языковых моделей. Объем инвестиций Selectel в проект превысил 1 млрд руб. В рамках партнерства Selectel обеспечивает финансирование и ИТ-инфраструктуру, а ИТМО предоставляет технологические разработки и научную экспертизу. Совместное предприятие будет разрабатывать решения, позволяющие создавать ИИ-агентов для автоматизации сложных бизнес-процессов в различных отраслях экономики.
Отрасль: ИТ
Наименование объекта сделки: АО «Сайберус»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): не разглашается
Покупатель (собственник покупателя): Sk Capital
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Better Chance — со стороны покупателя
Формат сделки: покупка акций/долей
Размер пакета акций/долей: миноритарная неконтролирующая доля менее 25%
Стоимость сделки: 5 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Better Chance консультировала Sk Capital в связи с инвестированием 5 млрд руб. в российский фонд развития кибербезопасности «Сайберус», в результате чего компания Sk Capital получила миноритарную неконтролирующую долю в уставном капитале «Сайберуса». Привлеченное финансирование было направлено на развитие M&A-сектора в сфере кибербезопасности и информационных технологий, консолидацию активов и продвижение российских ИТ-решений на зарубежных рынках.
В рамках проекта команда Better Chance оказала Sk Capital комплекс юридических услуг, связанных с сопровождением сделки, и консультировала клиента по всем юридическим аспектам, включая юридическую проверку значимых активов, подготовку трансакционной документации и координацию процесса подписания и закрытия сделки.
Добыча полезных ископаемых
Отрасль: добыча полезных ископаемых
Наименование объекта сделки: приобретение двух компаний, у одной из которых есть лицензия на добычу полезных ископаемых (цеолит) и промышленная база по добыче ПИ и переработке в потребительский продукт
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): не разглашается
Покупатель (собственник покупателя): ООО «СОКОЛ 7500»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: коллегия адвокатов Delcredere
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: контрольный пакет (с сохранением продавца в качестве миноритарного акционера)
Стоимость сделки: 300 млн руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена.
Описание: Клиент ООО «СОКОЛ 7500» было заинтересовано в приобретении компаний с лицензией на добычу полезных ископаемых (цеолит) и промышленной базой. Актив был обременен наличием дела о банкротстве в отношении одной из компаний; дело было инициировано лицами, которые ранее захватили контроль над активом, но позже утратили его в результате противодействия реального собственника — продавца актива.
Юристы Delcredere провели переговоры по структуре сделки, согласовали ее условия, разработали комплект сделочных документов, включая вопросы прекращения банкротства, проведение due diligence, последующие отношения сторон и планы по инвестициям, организовали подписание и регистрацию перехода прав.
Продавец остался в качестве миноритарного акционера; весь процесс от начала переговоров до подписания документов занял шесть календарных дней. Клиент приобрел актив, имеющий высокий потенциал, при этом получил возможность митигировать риски проекта вплоть до выхода из него.
Легкая промышленность
Отрасль: легкая промышленность
Наименование объекта сделки: ГК «Полекс» (в которую входят: ООО «Полекс Урал», ООО «Полекс Упаковка», ООО «Полекс Центр»)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): КОО «Арагви Файненс — ФЗКО», КОО «Сайвенд Кэпитал ЛЛС-ФЗ»
Покупатель (собственник покупателя): ИГ «Строма»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Лемчик, Крупский и партнеры»
Формат сделки: покупка акций/долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Приобретение 100% холдинговой компании ГК «Полекс» — ООО «Полекс Урал». Продавцами в рамках сделки выступали иностранные компании, с местом инкорпорации — ОАЭ. Команда «Лемчик, Крупский и партнеры» консультировала покупателя по проведению full DD (Fin&Tax, Legal) и подготовке трансакционной документации, представляла интересы клиента в переговорном процессе со стороной продавца и при получении банковского финансирования.
Металлургия
Отрасль: металлургия
Наименование объекта сделки: ООО «Дмитровский Металлоцентр»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): ООО «МЕТАЛЛСТАНДАРТ» (одна из ведущих групп компаний России в сегменте производства и реализации стальной трубной продукции и металлопроката)
Покупатель (собственник покупателя): ПАО «Северсталь»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Меллинг, Войтишкин и партнеры» — со стороны покупателя, АЛРУД — со стороны продавца
Формат сделки: покупка акций/долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда «Меллинг, Войтишкин и партнеры» представляла интересы ПАО «Северсталь», одного из мировых лидеров горно-металлургической отрасли, в сделке по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО «Дмитровский Металлоцентр» — одного из крупнейших производственно-складских комплексов Московской области и лидера среди региональных металлосервисных центров, специализирующегося на выпуске электросварных труб строительного назначения, включая круглые, профильные и оцинкованные трубы малого и среднего диаметра, а также на переработке плоского проката.
Юридическая команда АЛРУД выступила доверенным советником продавца и обеспечила комплексное сопровождение сделки на всех этапах. Эксперты АЛРУД провели детальный анализ юридических, налоговых и регуляторных рисков: основные задачи включали структурирование условий сделки, обеспечение непрерывности операционной деятельности компании в переходный период, а также согласование механизмов передачи и интеграции ключевых активов.
Юристы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» сопровождали покупателя ПАО «Северсталь» на всех стадиях проекта: от подготовки и согласования трансакционной документации в ходе переговоров до контроля выполнения отлагательных условий и успешного закрытия сделки. Приобретение актива позволит усилить трубное направление «Северстали», расширить сервисные возможности для малого и среднего бизнеса, а также поддержать стратегию развития дистрибуционной сети в Центральном и Северо-Западном федеральных округах.
Прочие производства
Отрасль: прочие производства
Наименование объекта сделки: биотехнологическая компания «Рапид Био»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): ООО «Рапид Био»
Покупатель (собственник покупателя): инвестиционная компания KAMA FLOW
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: O2-STREAM
Формат сделки: привлечение инвестиций в рамках инвестиционного раунда
Размер пакета акций/долей: не разглашается
Стоимость сделки: 600 млн руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда O2-STREAM выступила юридическим консультантом биотехнологической компании «Рапид Био» в сделке по привлечению инвестиций в размере 600 млн руб. от KAMA FLOW. «Рапид Био» разрабатывает и производит диагностические тест-системы, располагает пятью исследовательскими лабораториями, имеет в портфеле более 30 готовых продуктов и около 90 разработок. Производственные мощности компании позволяют выпускать до 180 млн тестов в год. Привлеченные средства направлены на развитие новых диагностических платформ, в том числе решений для непрерывного мониторинга глюкозы, ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний и генетического тестирования.
O2-STREAM обеспечила юридическое сопровождение инвестиционного раунда: участвовала в переговорах с инвестором, согласовании трансакционной документации и сопровождении подписания сделки. Соглашение о финансировании было подписано 30 сентября 2026 года на Московском стартап-саммите.
Связь
Отрасль: связь/ТМТ
Наименование объекта сделки: ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): ПАО МТС
Покупатель (собственник покупателя): ЗПИФ «Инвестиции 18» под управлением УК «Доверительная»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Дякин, Горцунян и партнеры» — со стороны продавца
Формат сделки: создание ЗПИФа, приобретение доли в состав имущества ЗПИФа
Размер пакета акций/долей: 49,9%
Стоимость сделки: 21,7 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: ДГП выступила юридическим консультантом ПАО МТС в сделке по привлечению стратегического инвестора в башенный бизнес (ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК)). ПАО МТС продало 49,9% долей в ООО «Башенная инфраструктурная компания» (БИК).
Сельское хозяйство
Отрасль: сельское хозяйство
Наименование объекта сделки: совместное предприятие по запуску машинно-технологической компании МТК-РАЛ
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): ООО «СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ»
Покупатель (собственник покупателя): АО «Росагролизинг»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: SL LEGAL
Формат сделки: купля-продажа долей в СП, инвестирование в развитие бизнеса (cash-in)
Размер пакета акций/долей: 85% — участие «Росагролизинга», 15% — участие ООО «СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ»
Стоимость сделки: 8,3 млрд руб. (сумма инвестиций сторон в СП)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: АО «Росагролизинг» приобрело мажоритарный пакет в совместном предприятии с ООО «СТАРОЖИЛОВОАГРОСНАБ» — крупной российской региональной компании, занимающейся поставками и обслуживанием сельскохозяйственной техники, а также выполняющей полный цикл сельхозработ; компания является официальным дилером более 40 заводов (в том числе «Ростсельмаш» и МТЗ), ее партнерами являются «Мираторг», «Степь» и другие крупные холдинги. СП нацелено на оказание услуг полного цикла сельскохозяйственных работ: от введения земель в оборот, сева, обработки до уборки и, возможно, первичной переработки отдельных культур.
Страхование
Отрасль: страхование
Наименование объекта сделки: 100% уставного капитала ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни», ООО «Кэрифай» и ООО «Капитал Медицинское Страхование» (группа «Капитал Life»)
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): акционеры группы «Капитал Life»
Покупатель (собственник покупателя): ПАО «Совкомбанк»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Delcredere, Kept — со стороны продавца, «Б1 Консалт», Denuo — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 30–40 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Юристы Delcredere представляли интересы акционеров «Капитал Лайф» в масштабном проекте по продаже 100% долей бизнеса Совкомбанку. В периметр проекта входили: головная компания группы («Капитал Лайф Страхование Жизни»), компания «Кэрифай» (оказывает услуги в сфере телемедицины), а также компания «Капитал Медицинское Страхование» (оказывает услуги по осуществлению обязательного медицинского страхования). Сделка широко освещалась в СМИ как крупнейшая сделка в истории страховой группы Совкомбанка и стала сделкой года в страховании по версии PREQVECA. По итогу объединенная сеть продаж Совкомбанка и «Капитал Life» станет одной из крупнейших агентских платформ по страхованию жизни в России.
Команда Delcredere обеспечила комплексное сопровождение сделок по продаже долей в пользу Совкомбанка, отстояв при этом ключевые интересы действующих акционеров и менеджмента компании и усилив позиции группы в сегменте с высоким потенциалом роста — накопительного страхования жизни. Команда Denuo выступила юридическим консультантом Совкомбанка в связи с приобретением 100% долей «Капитал Лайф Страхование Жизни», обеспечив юридическое сопровождение проекта, включая подготовку документации по сделке и юридическую проверку ключевых объектов недвижимости.
Строительство и девелопмент
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: 100% долей в российской дочерней компании, владевшей недвижимыми активами, входящей в группу компаний французского холдинга Ceetrus
Регион: Российская Федерация (Москва, Московская область, Ростовская область, Волгоградская область, Тюменская область, Самарская область, Удмуртская Республика, Тамбовская область, Ивановская область)
Продавец (конечный бенефициар): международная инвестиционная группа компаний в сфере коммерческой недвижимости и ритейла, владеющая объектами в 11 странах на сумму около €8 млрд; ранее осуществляла владение и управление несколькими торговыми центрами на территории РФ
Покупатель (собственник покупателя): «Кама Капитал»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: КИАП — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание сделки: Проект заключался в сопровождении на стороне продавца заключения дополнительного соглашения к ранее заключенному договору купли-продажи 100% долей в российской дочерней компании, владевшей активами в сфере недвижимости. Ключевой проблемой был затяжной конфликт, начавшийся до привлечения команды КИАП на проект, из-за неисполнения покупателем обязательств по выплате покупной цены: сторона ссылалась на ограничения трансграничных платежей, условия согласия Правительственной комиссии и предполагаемое нарушение заверений продавцом. Перед юристами стояла задача урегулировать спор, адаптировать договор под изменившиеся обстоятельства, обеспечить получение клиентом причитающихся средств и соблюсти требования регулятора. Команда корпоративной практики АБ КИАП оказала всестороннюю поддержку по сделке: консультировала по ее структурированию (с учетом согласия Правительственной комиссии, процедур KYC, судебных процессов и порядка финансирования), готовила соглашения о намерениях, дополнительные соглашения и договоры уступки прав требования, сопровождала переговоры (в том числе на английском языке), обеспечивала корпоративные одобрения и нотариальное удостоверение ДС, помогала с KYC для получения платежей. Специфика проекта — работа в условиях санкционных ограничений, балансировка интересов сторон для соблюдения требований Комиссии, а также параллельное сопровождение сделки вместе с судебными и арбитражными разбирательствами.
Клиент из недружественной юрисдикции полтора года находился в конфликте по исполнению сделки, согласованной Правкомиссией — это один из первых подобных случаев в российском праве. При содействии КИАП стороны отказались от затяжного спора и выработали взаимовыгодные условия ДС: клиент получил ожидаемую сумму и смог продолжить сотрудничество с контрагентом по другим проектам.
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: ООО «Трамбл»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): Харитонин В. В., Кульков Е. Н.
Покупатель (собственник покупателя): ЗПИФ «Индустриальный парк "Подрезково"»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Лемчик, Крупский и партнеры»
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: приобретение 100% доли в компании-активодержателе ООО «Трамбл» с целью дальнейшей передачи основного актива под управление УК ЗПИФ. Команда «Лемчик, Крупский и партнеры» консультировала покупателя в сделке по приобретению актива для строительства в индустриального парка «Подрезково»; юристами фирмы были оказаны услуги по разработке структуры сделки с использованием в ней ЗПИФа, а также услуги по подготовке трансакционной документации, согласованию ее с органами ЗПИФа и стороной продавца.
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: группа компаний, владеющая сетью районных центров «Место встречи»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): физические лица
Покупатель (собственник покупателя): ЗПИФ под управлением PARUS Asset Management
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: ALUMNI Partners — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/ долей: 100%
Стоимость сделки): не разглашается (возможная сумма сделки — 50 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда ALUMNI Partners выступила юридическим консультантом Parus Asset Management в сделке по приобретению 100% долей в группе компаний, владеющей сетью районных центров «Место встречи», включающей 26 объектов общей площадью 373 тыс. кв. м в Москве. ALUMNI Partners осуществляла комплексное сопровождение сделки, включая проведение юридической проверки компаний группы, а также подготовку и согласование юридически обязывающей документации, в том числе договора купли-продажи долей.
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: компания, которая имеет права на реконструкцию здания бывших казарм Павловского полка на Марсовом поле, объекта культурного наследия федерального значения в историческом центре Санкт-Петербурга, и его приспособление под гостиницу класса люкс категории 5*
Регион: Российская Федерация (Санкт-Петербург)
Продавец (конечный бенефициар): не разглашается
Покупатель (собственник покупателя): не разглашается
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Denuo — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 12 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда Denuo сопровождала клиента в сделке по приобретению компании, которая имеет права на реконструкцию здания бывших казарм Павловского полка на Марсовом поле площадью около 24,7 тыс. кв. м, объекта культурного наследия федерального значения. В рамках реализации проекта планируется приспособить существующее здание под гостиницу класса люкс категории «пять звезд». Перед командой стояла задача выстроить сбалансированную структуру сделки с учетом исторического статуса актива и интересов сторон. Команда Denuo провела комплексную юридическую проверку актива, подготовила и согласовала полный комплект документов по сделке.
Отрасль: строительство и девелопмент
Наименование объекта сделки: совместное предприятие для строительства двух гостиничных комплексов в г. Байкальске
Регион: Российская Федерация (Иркутская область, г. Байкальск)
Продавец (конечный бенефициар): участники совместного предприятия: компания «Авиор Холдинг» (Александр Клячин) и структуры ВЭБ.РФ
Покупатель (собственник покупателя): участники совместного предприятия: компания «Авиор Холдинг» (Александр Клячин) и структуры ВЭБ.РФ
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Forward Legal — со стороны компании «Авиор Холдинг», Asari Legal — со стороны структур ВЭБ.РФ
Формат сделки: создание совместного предприятия
Размер пакета акций/долей: до 50% долей в SPV
Стоимость сделки: 8 млрд руб. (стоимость инвестиций в проект согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Создание совместного предприятия компании «Авиор Холдинг», принадлежащей Александру Клячину, и структур ВЭБ.РФ для строительства двух современных гостиничных комплексов в городе Байкальске Иркутской области. Особую сложность сделки представляла необходимость закрепить условия участия в проекте инвестора, предусмотреть возможность последующего увеличения доли инвестора и обеспечить юридическую защиту вложений на протяжении всего цикла реализации проекта.
Команда Forward Legal комплексно структурировала участие «Авиор Холдинг» в проекте, подготовила и согласовала договорную документацию, включая соглашение о создании совместного предприятия и порядке финансирования гостиничных комплексов после их ввода в эксплуатацию, а также опционные соглашения, предусматривающие право инвестора на аккумулирование доли и механизм выхода из проекта. Проект финансировался за счет внесения земельных участков, на которых планировалось строительство отелей, в проектную компанию с использованием закрытого паевого инвестиционного фонда. Одним из ключевых вопросов для сторон стало распределение расходов на поддержание инфраструктуры проекта. Проект стал стратегической инвестицией в развитие туристической инфраструктуры Байкальского региона. Со стороны Forward Legal клиента комплексно консультировали партнер Андрей Филиппенко, старший юрист Максим Игнатов и юрист Арина Макарова.
Торговля (FMCG)
Отрасль: торговля (FMCG), пищевая промышленность
Наименование объекта сделки: АО «Прогресс Капитал» (производитель детского питания под брендом «ФрутоНяня»)
Регион: Российская Федерация (Липецкая область)
Продавец (конечный бенефициар): О. А. Белявцева — основатель компании—лидера на рынке детского питания АО «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»)
Покупатель (собственник покупателя): структуры НЛМК
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Forward Legal — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей: 25% акций АО «Прогресс Капитал»
Стоимость сделки: более 20 млрд руб. (согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Сделка по продаже 25% акций АО «Прогресс Капитал» (холдинговая компания АО «Прогресс») — одного из лидеров российского рынка детского питания, выпускающего продукцию под брендом «ФрутоНяня». Проект стал продолжением сделки по продаже контрольного пакета компании стратегическому инвестору в 2024 году, которую также сопровождала команда Forward Legal. В рамках новой сделки О. А. Белявцева, изначально сохранившая миноритарный пакет, полностью вышла из капитала компании, завершив корпоративные отношения с партнером.
Юристы Forward Legal разработали структуру, подготовили договор купли-продажи акций и комплект документов в целях прекращения корпоративного договора и обеспечений, предоставленных в рамках первоначальной сделки, а также вели переговоры с командой покупателя. Ключевой задачей стала защита интересов клиента на период рассрочки оплаты акций после закрытия: для этой цели был предусмотрен уникальный механизм моратория в отношении корпоративного договора и обеспечительной документации на период рассрочки, применение которого позволило соблюсти баланс интересов сторон.
Со стороны Forward Legal над проектом работали партнер Андрей Филиппенко, старший юрист Максим Игнатов и юрист Арина Макарова.
Отрасль: торговля (FMCG)
Наименование объекта сделки: Tasty Coffee
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): М. Шаров, А. Шаров
Покупатель (собственник покупателя): частный инвестиционный холдинг «Восток Инвестиции»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: White Square — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа акций
Размер пакета акций/долей: 20%
Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 2,4 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: White Square выступила юридическим консультантом инвестиционного холдинга «Восток Инвестиции» в рамках сделки по приобретению 20% в российском спешелти-обжарщике кофе Tasty Coffee. Tasty Coffee — ведущий игрок российского рынка обжарки кофе, работающий в сегментах B2B (HoReCa) и e-commerce. Компания была основана в 2008 году и демонстрирует устойчивый рост: по итогам 2025 года выручка превысила 10 млрд руб. Привлеченные от «Восток Инвестиции» инвестиции планируется направить на расширение производственных мощностей, развитие онлайн-продаж и укрепление позиций компании в сегменте HoReCa.
Отрасль: торговля (FMCG)
Наименование объекта сделки: ООО «РБФ-Ритейл» (оператор одной из ведущих в России сети гипермаркетов О’КЕЙ)
Регион: Российская Федерация (Северо-Западный округ (25 магазинов), Центральный округ (17 магазинов), Южный округ (13 магазинов), Сибирский округ (7 магазинов), Приволжский округ (7 магазинов) и Уральский округ (6 магазинов).
Продавец (конечный бенефициар): конфиденциально
Покупатель (собственник покупателя): «Лента»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: NEXTONS
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: NEXTONS представляла интересы «Ленты» в сделке по приобретению 100% доли в ООО «РБФ-Ритейл» — операторе одной из ведущих в России сети гипермаркетов О’КЕЙ. В периметр приобретения вошли 75 гипермаркетов О’КЕЙ, совокупная торговая площадь которых составляет 478 тыс. кв. м, а также четыре арендованных распределительных центра общей площадью 107 тыс. кв. м.
Отрасль: торговля (FMCG)
Наименование объекта сделки — доли в уставном капитале компаний российской парфюмерно-косметической сети
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): группа компаний РИВ ГОШ
Покупатель (собственник покупателя): Wildberries & Russ
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Дякин, Горцунян и партнеры»
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: 6 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Юридическая фирма «Дякин, Горцунян и партнеры» (ДГП) выступила юридическим консультантом РИВ ГОШ в рамках M&A-сделки по продаже 100% участия в группе компаний РИВ ГОШ объединенной компании Wildberries & Russ (RWB).
Роль ДГП носила комплексный характер и включала разработку структуры сделки, подготовку и согласование полного пакета трансакционной документации, налоговое сопровождение, а также сопровождение закрытия сделки с учетом регуляторных и корпоративных требований.
Финансовым консультантом сделки выступила инвестиционно-банковская группа Aspring Capital.
Отрасль: торговля (FMCG)
Наименование объекта сделки: российский бизнес компании Avon
Регион: Российская Федерация (с трансграничным элементом: Бразилия, Нидерланды, Англия и Уэльс)
Продавец (конечный бенефициар): глобальная косметическая группа Natura & Co
Покупатель (собственник покупателя): группа компаний «Арнест» (ООО «Арнест Юнирусь»)
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: «Меллинг, Войтишкин и партнеры» — со стороны продавца
Формат сделки: продажа 100% российского бизнеса компании Avon в рамках выхода с российского рынка
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: 2,52 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда «Меллинг, Войтишкин и партнеры» сопровождала сделку по продаже глобальной косметической группой Natura & Co российского бизнеса Avon группе компаний «Арнест». Сделка была направлена на реализацию стратегии клиента по выходу с российского рынка при одновременном обеспечении бесперебойной операционной деятельности бизнеса под управлением нового собственника и сохранении рабочих мест.
Юристы «Меллинг, Войтишкин и партнеры» сопровождали клиента на всех стадиях сделки, включая подготовку ключевой трансакционной документации, ведение переговоров, получение согласований Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ и Федеральной антимонопольной службы, координацию трансграничных юридических вопросов в таких юрисдикциях, как Бразилия, Нидерланды, Великобритания, а также организацию и координацию закрытия сделки, включая подготовку и согласование документации по передаче доли в российском обществе и удостоверению сделки российским нотариусом.
Транспорт
Отрасль: транспорт
Наименование объекта сделки: ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» («Владморрыбпорт», ВМРП) и ряд связанных хозяйственных обществ портовой группы
Регион: Российская Федерация (Приморский край)
Продавец (конечный бенефициар): ОАО «Владморрыбпорт»
Покупатель (собственник покупателя): не разглашается
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: VERBA LEGAL — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа акций/долей
Размер пакета акций/долей: 47,69% акций ВМРП
Стоимость сделки: 45 млрд руб. (стоимость активов приобретаемых компаний)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: VERBA LEGAL завершила сопровождение сделки по приобретению ОАО «Владморрыбпорт» и ряда связанных с ним хозяйственных обществ — портовой группы, лидирующей в России по перевалке рыбных грузов и входящей в топ-5 контейнерных терминалов страны. Размер активов группы — более 45 млрд руб. Сделка охватила серию договоров купли-продажи акций и долей компаний группы с различными продавцами и включала комплексный due diligence более десяти компаний, осуществляющих портовую и связанную с ней деятельность, согласование с ФАС России, соблюдение требований о преимущественном праве, получение согласий на распоряжение общим имуществом и корпоративных одобрений. В результате новый собственник получил контроль над портовой группой.
Отрасль: транспорт
Наименование объекта сделки: активы транспортных агрегаторов «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): ООО «Транс-Миссия», «Круиз», «Управляющая компания РР» — компании группы, объединявшей «Ситимобил», «Грузовичкоф» и «Таксовичкоф»
Покупатель (собственник покупателя): объединенная компания Wildberries & Russ
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: VERBA LEGAL — со стороны покупателя, Nektorov, Saveliev & Partners (NSP) — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается (возможная сумма сделки — 4,5 млрд руб., согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: В периметр сделки входили активы транспортных агрегаторов «Грузовичкоф», «Таксовичкоф» и «Ситимобил». VERBA LEGAL обеспечила в сделке юридическое сопровождение покупателя — RWB (Объединенной компании Wildberries & Russ). Юристы NSP сопровождали продавца, участвуя в согласовании документов по сделке, в переговорном процессе и закрытии сделки. Сделка стала частью стратегии RWB по развитию собственных сервисов транспортной логистики и созданию инфраструктуры RideTech-сервисов.
Отрасль: транспорт
Наименование объекта сделки: ПАО «ЛК "Европлан"»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): инвестиционный холдинг SFI
Покупатель (собственник покупателя): АО «Альфа-Банк»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: E L W I — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 87,5% в рамках приобретения пакета у мажоритарного акционера, 94,74% в результате по итогам обязательного предложения
Стоимость сделки: 50,8 млрд руб. (приобретение мажоритарного пакета акций у SFI — рыночная оценка пакета, согласованная сторонами) и 5,9 млрд руб. (цена, оплаченная миноритарным акционерам в рамках процедуры обязательного предложения)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: в рамках проекта Альфа-Банк приобрел 87,5% акций ПАО «ЛК "Европлан"» у инвестиционного холдинга SFI с целью интеграции актива в структуру банка. В результате приобретения крупного пакета покупатель был обязан сделать обязательное предложение по выкупу акций миноритарных акционеров.
Юристы E L W I осуществляли полное юридическое сопровождение сделки по покупке мажоритарного пакета, а также процедуры обязательного предложения по приобретению акций у миноритарных акционеров и процедуры выкупа акций миноритарных акционеров по их требованию в результате превышения порога в 95%.
Покупка «Европлана» позволит Альфа-Банку значительно укрепить позиции в сегменте автолизинга, расширить клиентскую базу и удвоить долю на рынке; сильная ИТ-инфраструктура и инновационный подход «Европлана» создают предпосылки для развития новых предложений для малого и среднего бизнеса. Сделка также была признана сделкой года-2026 по версии Preqveca.ru и Mergers.ru.
Услуги
Отрасль: услуги (маркетинговые исследования и консалтинг)
Наименование объекта сделки: российский бизнес Ipsos SA — ООО «Ипсос Комкон»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): группа Ipsos SA, Франция
Покупатель (собственник покупателя): АО «Прямые инвестиции», Российская Федерация
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Forward Legal и парижский офис Bryan Cave Leighton Paisner (BCLP) — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа доли, создание совместного предприятия
Размер пакета акций/долей: 80% в уставном капитале ООО «Ипсос Комкон»
Стоимость сделки: 6,1 млрд руб. (согласно открытым источникам)
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Продажа 80% доли в российском бизнесе «Ипсос Комкон» и создание совместного предприятия с новым российским собственником в связи с необходимостью приведения структуры владения российским бизнесом французской публичной компании Ipsos SA в соответствие с ограничениями иностранного контроля в компаниях—организаторах исследований товарных рынков, вступившими в силу с 1 марта 2026 года.
Forward Legal выступила основным юридическим советником Ipsos SA. Команда разработала структуру сделки с учетом новых регуляторных требований и контрсанкционных рисков, подготовила и согласовала трансакционную документацию. Особое внимание уделялось защите интересов клиента как миноритарного участника совместного предприятия, обеспечению непрерывного перехода российского бизнеса под контроль нового собственника в целях сохранения рабочих мест для более 200 российских сотрудников Ipsos.
Сделка требовала согласования с российским и французским регуляторами. Проект был реализован в сжатые сроки, установленные федеральным законом, и потребовал координации российских и иностранных консультантов, включая команду парижского офиса Bryan Cave Leighton Paisner.
В команду Forward Legal вошли партнеры Андрей Филиппенко и Григорий Нистратов, старший юрист Максим Игнатов, юристы Дмитрий Домнин и Арина Макарова.
Отрасль: услуги (медицина)
Наименование объекта сделки: продажа 4,85% акций группы компаний «Медси» — одной из крупнейших в России частных сетей многопрофильных клиник
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): АФК «Система»
Покупатель (собственник покупателя): Альфа-Банк
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: White Square — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа акций/долей
Размер пакета акций/долей: 4,85%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: White Square выступила юридическим консультантом АФК «Система» в сделке по продаже Альфа-Банку 4,85% акций группы компаний «Медси» — одной из крупнейших в России частных сетей многопрофильных клиник. Для Альфа-Банка сделка стала началом долгосрочного финансового партнерства с компанией. После закрытия сделки АФК «Система» сохраняет контроль над «Медси» с долей 90,64%.
Отрасль: услуги (медицина)
Наименование объекта сделки: Ильинская больница — крупный многопрофильный амбулаторно-госпитальный центр в Московской области — ГК «Мать и дитя»
Регион: РФ
Продавец (конечный бенефициар): Emdeu Medline
Покупатель (собственник покупателя): ГК «Мать и дитя»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: E L W I — со стороны продавца
Формат сделки: купля-продажа долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: 8,5 млрд руб.
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Сопровождение сделки по продаже Ильинской больницы — крупного многопрофильного амбулаторно-госпитального центра в Московской области — ГК «Мать и дитя». Команда E L W I представляла интересы продавца Emdeu Medline (казахстанской медицинской холдинговой компании) на всех этапах сделки с целью успешного закрытия на согласованных условиях с соблюдением интересов продавца, включая сохранение исторического бренда и операционной деятельности больницы под управлением покупателя.
Сделка позволила продавцу выгодно реализовать крупный многопрофильный актив с подтвержденной клиентской базой, квалифицированным персоналом и современным оборудованием, минимизировав юридические риски. Сохранение исторического бренда, операционной деятельности и команды больницы обеспечило непрерывность медицинской помощи и защиту репутации актива, что особенно важно для социально значимой сферы здравоохранения.
Проект демонстрирует успешную практику структурирования сделок в сфере частной медицины с учетом требований ФАС и действующего законодательства, а также механизмов защиты интересов продавца. Сделка формирует ориентир для аналогичных случаев на рынке медицинских услуг.
Финансовые институты
Отрасль: финансовые институты
Наименование объекта сделки: АО «КБ "Ситибанк"»
Регион: Российская Федерация
Продавец (конечный бенефициар): Citigroup
Покупатель (собственник покупателя): «Ренессанс Капитал»
Юридическая фирма, сопровождающая сделку: Orion, NEXTONS — со стороны покупателя
Формат сделки: купля-продажа акций/долей
Размер пакета акций/долей: 100%
Стоимость сделки: не разглашается
Характеристика, состояние сделки: завершена
Описание: Команда Orion консультировала инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал» в сделке по приобретению 100% акций АО «КБ "Ситибанк"», российской дочерней структуры глобальной финансовой корпорации Citigroup; команда NEXTONS также консультировала одного из акционеров «Ренессанс Капитал». Задачей юристов было сопровождение сделки с учетом необходимых регуляторных согласований в России и за рубежом, а также согласование процесса «отсоединения» приобретаемого банка от международной группы продавца без негативных последствий. В рамках сделки Orion провела правовую проверку приобретаемого банка, участвовала в подготовке трансакционной документации и переговорах, консультировала по вопросам депозитарной деятельности, сопровождала подписание и закрытие сделки; также команда Orion защищала интересы клиента не только в рамках основной сделки по приобретению акций, но и консультировала по вопросам депозитарной деятельности. В результате в группе клиента появилась организация, осуществляющая банковскую деятельность, а также заметно увеличилась доля на рынке депозитарных услуг.
"Юридический бизнес". Приложение №202от 30.10.2026, стр. 1