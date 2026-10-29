Сделки года

Описание: Команда Orion консультировала инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал» в сделке по приобретению 100% акций АО «КБ "Ситибанк"», российской дочерней структуры глобальной финансовой корпорации Citigroup; команда NEXTONS также консультировала одного из акционеров «Ренессанс Капитал». Задачей юристов было сопровождение сделки с учетом необходимых регуляторных согласований в России и за рубежом, а также согласование процесса «отсоединения» приобретаемого банка от международной группы продавца без негативных последствий. В рамках сделки Orion провела правовую проверку приобретаемого банка, участвовала в подготовке трансакционной документации и переговорах, консультировала по вопросам депозитарной деятельности, сопровождала подписание и закрытие сделки; также команда Orion защищала интересы клиента не только в рамках основной сделки по приобретению акций, но и консультировала по вопросам депозитарной деятельности. В результате в группе клиента появилась организация, осуществляющая банковскую деятельность, а также заметно увеличилась доля на рынке депозитарных услуг.