Мошенники вывели через криптовалюту почти 300 млрд руб. в 2025 году

Мошенники вывели 295 млрд руб. похищенных денег с помощью криптовалют в 2025 году. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Международном форуме по безопасности.

Как уточнил Станислав Кузнецов, украденные наличные деньги мошенники приносят в криптообменники, а те — переводят в цифровую валюту. По словам топ-менеджера, в России сейчас действует около 900 центров, принимающих криптовалюту. «Соответственно, мы видим такой мощный инструмент, мощный поток вывода денежных средств»,— отметил господин Кузнецов.

Замглавы Сбербанка добавил, что киберпреступники, которые атакуют крупнейшие компании ради выкупа, зачастую требуют деньги в криптовалюте. Он выразил надежду, что законопроект об обращении криптовалют, который рассматривает Госдума, поможет заложить основу для контроля за сферой и пресечения мошеннической деятельности.

Законопроект об обороте криптовалют в России прошел первое чтение в Госдуме в конце апреля. В случае принятия он вступит в силу с 1 июля. Согласно проекту, граждане и компании смогут легально покупать криптовалюту через лицензированных посредников, среди которых — обменники из реестра Банка России, брокеры и доверительные управляющие.