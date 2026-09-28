МВД: мошенники ищут в соцсетях фото покупок потенциальных жертв
Мошенники ищут в соцсетях данные о друзьях и о работе потенциальных жертв. Они также ищут метки с геопозицией и фото покупок человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.
По данным полиции, сбор этих сведений помогает злоумышленникам создать правдоподобную схему обмана для конкретного человека. В МВД называют такие сценарии наиболее опасными. Правоохранительные органы рекомендуют не афишировать в соцсетях местонахождение и покупки, а также ограничить доступ к странице для незнакомцев.
МВД регулярно отчитывается о новых схемах мошенничества. В частности, в министерстве фиксировали рост числа случаев комбинированных атак на граждан. Помимо этого злоумышленники могут красть аккаунты под видом голосования.
В январе 2026 года сообщалось, что сведения об именах, должностях, структуре коллектива и рабочих связях позволяют мошенникам создавать фиктивные рабочие чаты. В них одного реального пользователя окружают боты с фотографиями и именами его коллег, а затем от имени руководителя ему могут поручить срочно передать код подтверждения под видом служебной задачи.
Риск для аккаунта не заканчивается одним обманным сообщением: в апреле 2026 года МВД предупреждало, что переход по ссылке может привести к краже учетных данных и захвату страницы, после чего стать началом сложной многокомпонентной атаки. Для снижения риска МВД рекомендовало не вступать в диалог с незнакомцами в мессенджерах, не переходить по подозрительным ссылкам и перепроверять полученную информацию.