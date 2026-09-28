МВД: мошенники ищут в соцсетях фото покупок потенциальных жертв

Мошенники ищут в соцсетях данные о друзьях и о работе потенциальных жертв. Они также ищут метки с геопозицией и фото покупок человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы МВД.

По данным полиции, сбор этих сведений помогает злоумышленникам создать правдоподобную схему обмана для конкретного человека. В МВД называют такие сценарии наиболее опасными. Правоохранительные органы рекомендуют не афишировать в соцсетях местонахождение и покупки, а также ограничить доступ к странице для незнакомцев.

МВД регулярно отчитывается о новых схемах мошенничества. В частности, в министерстве фиксировали рост числа случаев комбинированных атак на граждан. Помимо этого злоумышленники могут красть аккаунты под видом голосования.