В расцвете сил, на сломе рынка

На стороне клиента поколения меняются столь же синхронно. Кресла руководителей юрдепартаментов начали занимать люди в возрасте от 33 до 40 лет, и все чаще выясняется, что управляющий партнер и его заказчик — ровесники, если вообще не однокурсники или бывшие коллеги по одному ильфу. За те годы параллельной карьеры, что прошли с институтского выпуска, у этих людей уже сформировано друг к другу базовое доверие, плюс молодые инхаусы охотнее, чем их старшие предшественники, покупают медийность и новые бренды юрфирм. Один мой знакомый управляющий партнер сформулировал это проще: «С одной стороны — история, а с другой — хайп». Можно сказать, что рынок первой сотни юридических фирм сегодня в значительной степени строится на горизонтальных связях одного поколения. При этом решения молодого инхауса проверяют отдел закупки и совет директоров, и выбор им той или иной юридической фирмы должен быть обоснован — в том числе и поэтому мы наблюдаем рост популярности юридических рейтингов, выполняющих для инхаусов роль своеобразной страховки (помимо своих прочих задач).