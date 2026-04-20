МВД: мошенники с помощью фишинговой формы узнают остаток средств на карте

Мошенники с помощью фишинговой формы стали выяснять остаток средств на карте пользователя перед кражей денег. Об этом рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В приведенной МВД фишинговой форме содержится просьба указать актуальный баланс банковской карты «перед началом сделки». Утверждается, что указание ложного баланса повлечет блокировку карты. В МВД уточнили, что ни в одной легальной процедуре такой способ проверки не применяют.

МВД предупреждало, что мошенники начали выстраивать сложные схемы с десятками участников, а также использовать ботов. Кроме того, злоумышленники стали создавать поддельные рабочие чаты для выманивания у пользователей кодов подтверждения. На этом фоне только за последние полгода в России было принято более 30 новых мер против мошенничества.

