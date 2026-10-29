От дефекта до дисконта

Дефект титула возникает по одной и той же причине: продукт годами писался подрядчиками и фрилансерами, а договоры с ними либо не содержали условия об отчуждении исключительного права, либо вообще не предусматривали создание программы как результат. Это ключевой момент: если программа создана при исполнении договора, который прямо не предусматривал ее создание, исключительное право остается у подрядчика (ст. 1297 ГК РФ). Со штатными разработчиками ситуация не лучше: работодатель получает право на служебное произведение только тогда, когда программа создана в пределах трудовых обязанностей работника (ст. 1295 ГК РФ), а должностные инструкции и служебные задания в стартапах, как правило, никто не оформлял. Регистрация программы в Роспатенте проблему не решает — она добровольна и права не создает (ст. 1262 ГК РФ). К моменту проверки часть авторов уже уволилась, уехала или потеряла связь с компанией, и для большинства технологических компаний это не исключение, а стандартная история. Такой дефект не является проблемой документооборота — это сигнал, что компания не является полноценным правообладателем своего ключевого актива и оценка, которая этого не учитывает, просто неверна. Отсюда и реакция покупателей: 80% участников исследования при выявлении дефекта пересматривают оценку или выходят из сделки.