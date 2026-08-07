Зашифрованные одной цепью

Меньше чем через три месяца у ряда банков могут возникнуть проблемы с безопасной передачей данных внутри своей сети из-за перехода на новую версию криптографической защиты информации. Объявлено об этом переходе было еще в конце прошлого года, однако осуществили его не все кредитные организации. Если банк не перейдет на новую систему, у него могут возникнуть проблемы в работе процессинга и банкоматов, а также он лишится доступа к системе межведомственного электронного взаимодействия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев / Коммерсантъ

В профильных Telegram-каналах по информбезопасности на этой неделе участники рынка активно обсуждали письмо компании «Инфотекс» клиентам о том, что 29 октября истекает срок действия сертификатов ФСБ для системы криптографической защиты (СКЗИ) ViPNet Coordinator HW4. Это означает, что всем банкам необходимо до этого времени перейти на новую версию СКЗИ HW5. Как сообщили в «Инфотексе», о порядке перехода на новое поколение СКЗИ было сообщено еще 18 ноября 2025. «Часть заказчиков уже это сделали»,— заявили в компании. Там уточнили, что услуги технической поддержки для ViPNet Coordinator HW4 будут оказываться до 31 декабря 2027 года и пользователи с действующими сертификатами «непрерывной расширенной технической поддержки» смогут осуществить переход на версию HW5 до этой даты без дополнительной оплаты.

Однако это не значит, что банки смогут использовать СКЗИ HW4 после 29 октября, даже если у них есть сертификат расширенной техподдержки. Как пояснил председатель комиссии по финансовой безопасности совета ТПП России Тимур Аитов, техподдержка будет оказываться до конца 2027 года, но только для облегчения перехода на HW5. «Использовать HW4 после истечения сертификатов нельзя ни в каких сетях — техподдержка не заменяет действующий сертификат ФСБ»,— отметил он.

ViPNet Coordinator HW4 — это шлюз безопасности, который защищает сеть банка, в которую объединены филиалы, процессинг, банкоматы и т. п. Эта система шифрует трафик, контролирует доступ к сети, помогает строить защищенные каналы связи. HW5 — это межсетевой экран следующего поколения. В отличие от HW4, он объединяет в одном устройстве криптографический VPN-шлюз, межсетевой экран с глубокой инспекцией пакетов (DPI), систему обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS), а также поддерживает новые алгоритмы шифрования.

По словам участников рынка, переход с HW4 на HW5 — это не просто стандартное обновление прошивки «в один клик», а масштабная инфраструктурная реорганизация. «Координаторы пятого поколения не поддерживают управление через ViPNet Administrator, для них требуется внедрение и развертывание нового комплекса управления — ViPNet Prime»,— пояснил управляющий RTM Group Евгений Царев. По его словам, это новое решение, опыта работы на достаточном уровне для решения возникающих проблем в крупных сетях почти ни у кого нет. «Банкам приходится перестраивать процессы централизованного управления, обучать персонал и внедрять совершенно новый контур управления сетью»,— поясняет эксперт.

Специалисты также обращают внимание, что программное обновление без замены аппаратной платформы возможно только для устройств HW4, произведенных менее пяти лет назад. Как поясняет начальник отдела безопасности сетевых технологий компании «Инофрмзащита» Павел Меркурьев, если есть действующая расширенная техническая поддержка, то миграция практически бесплатная (необходимо купить только установочные комплекты) и ее можно провести своими силами. Однако, по его словам, для заказчиков, которые давно закупали HW4, необходимо будет обновлять все устройства их ViPNet.

Герман Греф, глава Сбербанка, 17 июля: «С появлением квантовых компьютеров традиционные методы шифрования могут стать уязвимыми, что требует заблаговременной подготовки как со стороны государства, так и бизнеса».

Как оценивает Тимур Аитов, для небольшого банка стоимость комплекта младшей модели с аппаратной платформой составляет для ПАК HW5 менее 300 тыс. руб., для самых высоконагруженных и продвинутых платформ — около 2,5 млн руб. «Для крупного банка умножаем стоимость комплектов на количество узлов, прибавляем проектирование, тестирование, пилоты, обучение персонала и неизбежные овертаймы»,— говорит он. Дороже всего банкам может обойтись человеческий фактор и возможные сбои. «Ошибка при обновлении, остановка процессинга на несколько часов — для крупного банка это десятки миллионов рублей потерянных трансакций плюс репутационный удар»,— указывает господин Аитов. Также, по его словам, отсутствие HW5 с конца октября означает потерю легального доступа к защищенным сетям, в первую очередь к системе межведомственного электронного взаимодействия, а значит — невозможность работать с госорганами, налоговой, Росфинмониторингом.

Для крупных и небольших банков различаются и сроки перехода. По оценке Тимура Аитова, для небольшого банка с парой узлов он займет две-три недели, для крупного банка с сотнями филиалов, банкоматов, процессингом и внешними контрагентами срок растянется на три-шесть месяцев. «И это при условии, что есть проектный офис и выделенная команда»,— указывает он.

Максим Буйлов, Юлия Пославская