Сбербанк: переломить тренд мошенничества по-прежнему не удалось

Сбербанк фиксирует снижение объемов хищений у россиян, сообщил зампред правления банка Станислав Кузнецов. При этом полностью переломить тренд мошенничества в стране по-прежнему не удалось, добавил он.

Как сказал господин Кузнецов в интервью «РИА Новости», 2025 год стал первым годом, когда «система начала догонять преступников». По его словам, в первом квартале 2026-го темпы снижения объемов финансовых хищений «будут еще более существенными».

В апреле 2025 года был принят первый пакет мер, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Среди них запрет на передачу сим-карт третьим лицам, за исключением близких родственников, и запрет на использование иностранных мессенджеров для общения представителей банков и мобильных операторов. В августе Минцифры представило второй пакет мер по борьбе с мошенничеством.

