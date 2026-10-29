Цена вопроса

Не менее важен выбор между механизмом locked box и корректировкой цены по финансовым показателям на дату закрытия (completion accounts). В современных реалиях «повышенной волатильности» финансового положения компаний покупатели все чаще соглашаются на locked box, заранее фиксируя цену на основе согласованной финансовой отчетности и исключая прямое влияние текущих показателей бизнеса в моменте. При этом если фактические расчеты по сделке будут проходить сильно позже, то создается ситуация, когда покупатель экономически владеет бизнесом с даты locked box: риски и выгоды от бизнеса переходят к покупателю (поэтому продавцу запрещается выводить средства из компании). При ключевой ставке в 14% полгода между этими датами — это около 7% от цены. Кстати, в международной практике зачастую на такую экономическую разницу начисляют проценты или фиксированную сумму за каждый день до закрытия (ticking fee). В российских сделках продавцы, как правило, не требуют этого и покупатель зачастую получает полугодовое финансирование бесплатно. Покупатели же чаще всего концентрируются на переговорах по допустимым утечкам (leakage) — какие платежи и расходы подлежат компенсации из зафиксированной цены, а какие признаются допустимыми. В итоге переговоры о цене переместились из области согласования мультипликатора в область определения того, какие обязательства приобретенного бизнеса покупатель действительно готов принять на себя. Даже согласовав общую стоимость компании, стороны могут месяцами обсуждать состав чистого долга, необходимый оборотный капитал и порядок расчета утечек.