Российским банкам предсказали «эпидемию киберпреступности» из-за усиления ИИ

Усиленная искусственным интеллектом (ИИ) «эпидемия киберпреступности» вошла в число трендов в сфере кибербезопасности 2026 года для российского финансового сектора, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет компании Positive Technologies и ассоциации «Финтех».

«Эпидемию» эксперты объясняют огромным потенциалом ИИ, который пока ограниченно используется в атаках. Механизмы контроля его применения «недостаточно зрелые», и в целом из-за ИИ порог входа в киберпреступность стал ниже.

Эксперты выделили девять ключевых тенденций, распределив их по категориям защиты, технологий и ведения атак. В последней категории, помимо ИИ-угроз, лидируют политически мотивированные взломы с внешним финансированием, а также сложные каскадные удары по целым финансовым экосистемам. Что касается технологий, то здесь на первый план выходит упреждающий подход к безопасности и создание защитных ИИ-платформ, а также неконтролируемое применение внешних «недоверенных» ИИ-сервисов. Загрузка в них корпоративных данных создает прямую угрозу их утечки и компрометации всей внутренней инфраструктуры работодателя.

В сфере «защиты» аналитики фиксируют тренд на централизацию: крупные холдинги переходят к единым моделям управления безопасностью. Фокусировка делается на измеримой защите и управлении киберрисками, поскольку из-за роста последствий атак по важности эти риски все чаще приравниваются к финансовым и операционным угрозам. А благодаря взаимодействию госструктур и регуляторов развивается национальная инфраструктура противодействия атакам.

Эрнест Филипповский