В Москве подвели итоги студенческого конкурса «Киберстипендия», организованного компанией «АльфаСтрахование» при поддержке ИД «Коммерсантъ» и проекта Кибердом. В соревновании участвовали 13 команд из трех ведущих московских вузов — НИУ ВШЭ, Финансового университета при правительстве и МГТУ имени Н. Э. Баумана. Победителем стала команда «КиберКаска» из Финансового университета. Награждение состоялось 23 июня 2026 года в Кибердоме.

Заместитель директора по корпоративному страхованию «АльфаСтрахование» Татьяна Лаврова во время награждения сказала, что студенты из команды «КиберКаска» подготовили самую универсальную разработку. Их работа была посвящена методам оценки киберрисков и их интеграции со страховым продуктом. «Это можно использовать, где угодно. Очень универсальная и классная разработка», — сказала Татьяна Лаврова.

Второе место заняла команда «Prime Z» из НИУ ВШЭ. Жюри присудило ей специальный приз за самую глубокую отраслевую проработку. Студенты детально исследовали логистическую отрасль: изучили цепочки поставок, складскую инфраструктуру, транспортную безопасность, и предложили решения, которые решают конкретные проблемы этого сектора экономики.

Третье место досталось команде «Агаповка» (также НИУ ВШЭ) — за самую сложную техническую проработку. Их работа была посвящена критической информационной инфраструктуре и промышленному сектору. Этот кейс, как отметили жюри, считается одним из самых сложных в киберстраховании, и студенты справились с ним на высоком уровне.

Кроме тройки призеров, памятные подарки от организаторов получили еще 10 команд, которые показали высокие результаты, но не вошедших в первую тройку. Среди них — Cyber Fly, 404, «ИБ Гиганты», «CTF-клуб Адмирал» , «Киберледи» из ВШЭ, «Астра Коммерсант», «ИБешники», «КиберТраст» и «Инфощит» из Финансового университета, а также сборная МГТУ им. Баумана.

Общий призовой фонд конкурса составил 1 млн руб. Победители получат 450 тыс. руб., серебряные призеры — 350 тыс. руб., бронзовые — 250 тыс. (суммы указаны после уплаты НДФЛ). Все финалисты смогут претендовать на приоритетное рассмотрение кандидатур для стажировки в «АльфаСтрахование» и компаниях-резидентах бизнес-клуба Кибердом.

Конкурсное задание для участников было комплексным. Командам предстояло разработать решение в трех блоках. Первый — методология экспресс-оценки киберрисков для предприятия, включая алгоритмы расчета и источники данных. Второй — создание карты отраслевых киберугроз (на выбор: финансовый сектор, промышленность, агропром, ритейл, логистика). Третий — разработка страхового продукта для выбранной отрасли с описанием покрываемых рисков, дополнительных сервисов (аудит безопасности, SOC, кризис-менеджмент) и алгоритма расчета страховой премии.

Как ранее заявлял гендиректор «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов, задача бизнеса — не только помогать бизнесу минимизировать возможный ущерб от кибератак, но и инвестировать в молодых специалистов, которые в будущем смогут предотвращать такие инциденты. Проект «Киберстипендия» является одним из шагов в этом направлении. Программный директор Кибердома Дмитрий Ленский, вручая подарки участникам, пригласил финалистов в бизнес-клуб проекта. Идейным вдохновителем проекта «Киберстипендия» выступила Мария Синдинская, директор по развитию бизнеса «Коммерсантъ».