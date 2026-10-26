Банки предложили ввести обязательную установку сертификатов от Минцифры на телефоны
Ассоциация банков России предложила сделать обязательной установку сертификатов от Минцифры на телефоны. С такой просьбой представители бизнеса обратились к главе ведомства Максуту Шадаеву, сообщает РБК со ссылкой на письмо.
Речь идет о сертификатах безопасности Национального удостоверяющего центра (НУЦ) от Минцифры. Ассоциация предлагает устанавливать их в момент, когда пользователь скачивает российское приложение или обновляет его. Среди остальных инициатив — разработка программы, которая позволит в упрощенном режиме устанавливать отечественные сертификаты на Windows и другие операционные системы, популярные в России, а также установка сертификатов производителями техники еще на этапе производства.
Летом этого года российские пользователи столкнулись с проблемами входа на сайты банков через зарубежные браузеры Chrome, Safari и Edge. При входе появлялась либо предупреждающая плашка о небезопасном соединении, либо блокировался сам доступ на сайт. Причиной стал отзыв зарубежных SSL-сертификатов, который продолжается с 2022 года. Тем же летом правительством был принят закон, который вступит в силу в марте 2027 года: российские банки смогут отказывать клиентам в переводе денежных средств с мобильных устройств, а также во входе на их сайты через веб-версии, если будет выявлено вредоносное программное обеспечение. Таким пользователям предложат провести операцию с безопасного устройства или прийти в отделение.