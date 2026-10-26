Банки предложили ввести обязательную установку сертификатов от Минцифры на телефоны

Речь идет о сертификатах безопасности Национального удостоверяющего центра (НУЦ) от Минцифры. Ассоциация предлагает устанавливать их в момент, когда пользователь скачивает российское приложение или обновляет его. Среди остальных инициатив — разработка программы, которая позволит в упрощенном режиме устанавливать отечественные сертификаты на Windows и другие операционные системы, популярные в России, а также установка сертификатов производителями техники еще на этапе производства.