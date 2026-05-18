МВД сообщило о мошеннической схеме с упоминанием резервного фонда

Мошенники внедрили новую схему, при которой сообщают жертвам, что все их накопления стали частью резервного фонда России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

С жертвой связываются в мессенджере и говорят об утечке персональных данных. Под видом представителя спецслужб злоумышленник сообщает о попытке от имени жертвы спонсировать террористов. После с жертвой беседуют от лица следователя или начальника службы безопасности Центробанка, убеждая, что все накопления человека ему не принадлежат, а являются частью резервного фонда. Эти средства мошенники просят «обналичить и передать ответственному лицу для проверки».

МВД также предупреждало, что мошенники стали часто упоминать в своих схемах Государственную фельдъегерскую службу. Телефонное мошенничество остается одним из главных видов киберпреступности в России. Правоохранители говорят о меняющемся тренде: число атак все еще велико, но ущерб, нанесенный гражданам, начинает снижаться.

