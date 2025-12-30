Переводы уходят в блок

Клиенты банков стали жаловаться на блокировки после переводов самим себе. Под ограничения попадают и отдельные трансакции, и карты, сообщили “Ъ FM” эксперты рынка. Банки таким образом пытаются заранее предотвратить мошеннические операции, но часто меры применяются к добросовестным клиентам и по неочевидным причинам.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Заблокировать банки могут любую сумму перевода, а доступ к подтвержденным операциям открыть не сразу, пояснил глава ассоциации «Финансовые инновации» Роман Прохоров: «В ближайшее время ЦБ РФ собирается обновить для банков перечень признаков подозрительных трансакций, которые они должны учитывать при проведении оценки операций и их блокировке. В этот список как раз планируется включить переводы самому себе в другой банк. Такие трансакции достаточно часто используются дроперами для того, чтобы вывести деньги. Формально никаких явных подозрительных признаков здесь нет, и поэтому данный канал активно используется мошенниками. Но, к сожалению, пока механизм не отработан, и у кредитных организаций здесь есть простор для творчества.

Касательно сроков разблокировки, то они тоже зависят от банков и нормативно не регламентируется, как и сумма, которая может их насторожить. Антифрод-системы анализируют не только данную конкретную трансакцию, но и все историю операций.

Возможно, до этого в профиле у человека тоже были какие-то подозрительные переводы, потому что мошенники очень часто сразу не выводят большую сумму, а тестируют данный канал. Если он срабатывает, дальше уже проходит крупная трансакция».

Критерии, по которым кредитная организация может посчитать перевод мошенническим, Центробанк выпускает с 2018 года. С 2026-го перечень таких признаков увеличится до 12. При этом для клиентов эти критерии не всегда очевидны, заметил глава правления Национального платежного совета Александр Линников: «Банки предпринимают дополнительные усилия для защиты средств граждан. Но, к сожалению, алгоритмы, которые занимаются вычислением сомнительных платежей, не всегда идеальны, и возникают неудобства для клиентов. Например, одним из оснований для блокировки счета является перевод на счет самому себе с дальнейшим распределением этих средств в пользу других плательщиков. Например, я перевожу себе какую-то существенную сумму и потом платежами разбрасываю ее по своим друзьям и близким. Вот это с точки зрения банковского алгоритма может оказаться подозрительным.

Со мной такие истории, как временная блокировка, тоже происходили, и в дальнейшем приходилось эту проблему вместе с банком решать. Сейчас это можно сделать с помощью телефонного звонка. То есть кредитная организация может таким образом идентифицировать клиента, убедиться в том, что он не подвергается давлению со стороны третьих лиц. При разговоре сотрудник банк заранее предупреждает, что сейчас последует ряд вопросов, которые могут показаться необычными, и нужно набраться терпения. У меня, не скрою, это даже вызывало раздражение. Тем не менее надо к этому относиться с пониманием. В некоторых случаях мне пришлось персонально в банк являться. По счетам совершается много операций, проходят разные расчеты с людьми, находящимися в других городах. Имеет значение же не только отправитель, но и получатель. Поэтому, если какие-то аналогичные комплаенс-проблемы существуют у последнего, то это также может быть основанием для признания операции подозрительной, подлежащей проверке».

Ранее Центробанк призывал отрасль проверять операции своих клиентов на признаки мошенничества. В ноябре 2025-го глава регулятора Эльвира Набиуллина признала, что кредитные организации «перегнули палку» в этом вопросе, а под блокировки попали счета добросовестных граждан.

Егор Парфенов